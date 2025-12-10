Importurile agricole vor fi verificate mai strict în Uniunea Europeană în următorii doi ani. Comisia Europeană anunță un plan amplu de control. Măsurile vizează carnea, cerealele și alte produse brute importate din afara Uniunii, conform agrarheute.com.

Decizia vine pe fondul temerilor legate de standardele mai scăzute din unele state terțe. Este vorba despre țări precum Ucraina sau statele membre ale blocului Mercosur. Bruxelles vrea să evite intrarea pe piață a produselor cu reziduuri de pesticide sau hormoni.

Intervenția vine de la comisarul pentru sănătate, Olivér Várhelyi, care a prezentat planul la Bruxelles pe 10 decembrie. Măsurile urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Noi reguli pentru controalele din țările terțe

Comisia Europeană promite o supraveghere mai strictă, precizând că importurile trebuie să respecte în mod egal standardele europene. Această regulă este esențială pentru siguranța alimentară și competitivitatea fermierilor europeni.

Comisia vrea cu 50% mai multe controale în statele din afara Uniunii. Nivelul de control în statele membre rămâne neschimbat, obiectivul fiind verificarea condițiilor de producție și depistarea abaterilor. Vor exista cu 33% mai multe audituri la punctele de control de la frontieră, care vor stabili dacă statele membre aplică uniform regulile UE.

Bruxelles vrea și controale diferențiate în funcție de risc. Acestea vor fi orientate către produsele cu risc ridicat și către țările cu abateri repetate.

Comisie nouă pentru controlul reziduurilor

Comisia va crea o echipă specială dedicată controlului reziduurilor din alimentele importate. Accentul cade pe pesticidele interzise și pe hormonii din carne, iar măsurile vor fi coordonate la nivel european. Aproximativ 500 de specialiști vor fi instruiți pentru aceste controale.

UE va întări și limitele pentru reziduurile pesticidelor interzise în UE și insistă că aceste standarde nu pot fi negociate. Regulile se aplică tuturor partenerilor comerciali.

Presiuni din partea fermierilor europeni

Comisarul Várhelyi leagă noile măsuri de dezbaterea privind Strategicul Dialog. Fermierii europeni au cerut reguli clare pentru produsele importate, ei nu vor ca pesticidele interzise în UE să reintre pe piață prin importuri.

Comisia susține acum această poziție și afirmă că pesticidele interzise nu trebuie tolerate nici ca reziduuri. Mesajul vine într-un moment important, în care UE analizează introducerea unor clauze de tip oglindă în domeniul pesticidelor. Aceste clauze ar obliga partenerii comerciali să respecte standarde similare celor europene.

Un pas în negocierea acordului cu Mercosur

Măsurile par și o reacție la tensiunile generate de acordul comercial cu Mercosur. Mulți fermieri europeni se tem de competiția cu acest bloc comercial. Ei susțin că producătorii din aceste țări folosesc substanțe interzise în UE. Comisia încearcă acum să reducă aceste îngrijorări.

Planul de verificare propus de Bruxelles vrea să protejeze consumatorii. Vrea și să garanteze șanse corecte pentru fermierii europeni. Noile reguli marchează o schimbare importantă în politica de control a importurilor. Uniunea trimite un semnal clar: standardele sale sunt obligatorii pentru toți partenerii comerciali, fără excepție.