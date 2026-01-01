În anul 2025, sistemul agro‑alimentar din România a trecut printr‑o serie de schimbări majore, ce au dus la efecte asupra fermierilor, procesatorilor și, în cele din urmp, asupra consumatorilor.

Coaliţia a decis prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până în martie 2026

Guvernul a decis prelungirea până la 31 martie 2026 a plafonării comercializării și a marjelor comerciale pentru o listă de produse agroalimentare esențiale.

Măsura, inițial introdusă în 2023, a fost extinsă pentru a proteja consumatorii vulnerabili în fața inflației ridicate și creșterii costurilor alimentelor.

Această politică a fost o componentă centrală a strategiei de stabilizare a prețurilor pe lanțul agro‑alimentar și a avut un impact semnificativ asupra prețurilor la raft și a accesului la produse de bază.

Schimbări fiscale majore cu impact în HoReCa și agricultură

Începând din 1 august 2025, noul pachet fiscal adoptat prin Legea nr. 141/2025 a adus modificări inclusive în domeniul agro‑alimentar și de retail: creșterea cotei standard de TVA la 21% și introducerea unei cote reduse de 11% pentru anumite alimente și inputuri agricole (fertilizatori, pesticide etc.).

Ajustările au influențat costurile producției, prețurile de vânzare și profitabilitatea producătorilor și comercianților din lanțul valoric alimentar.

România a raportat creșteri semnificative în producția de carne și produse animale

În 2025, România a raportat creșteri semnificative în producția de carne și produse animale, inclusiv creșterea producției de carne de pasăre și implicarea în exporturi spre piețe din UE, consolidându‑și rolul ca jucător important regional.

Planurile ministeriale au vizat extinderea și în alte segmente – bovine, lactate și porc – cu scopul de a transforma agricultura și zootehnia în motoare economice durabile.

agroberichtenbuitenland.nl