Titlul „Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028” este un proiect strategic al județului Timiș, care vine ca o continuare a titlului de Capitală Europeană a Culturii deținut de Timișoara în 2023. De această dată nu este un concurs: dacă ne facem bine temele, Forumul Consultativ al Institutului de Gastronomie, Artă, Cultură și Turism din Barcelona ne va desemna câștigători. Următoarea și cea mai importantă etapă este vizita juriului, programată în aprilie.

„Proiectul Banat – Regiune Gastronomică Europeană se află pe ultima sută de metri a pregătirilor. În perioada 13-17 aprilie vom avea vizita juriului în Banat, pentru a vedea câteva puncte din programul pe care îl vom implementa în 2028. Desigur, nu avem cum să prezentăm totul, dar vom organiza o vizită pe teren, astfel încât să scoatem în evidență criteriile pe baza cărora se face această selecție. Apoi, pe 17 aprilie, va avea loc o conferință de presă în cadrul căreia juriul internațional, format din cinci membri, va anunța rezultatul vizitei, recomandările și dacă vom primi sau nu titlul”, a declarat Simona Neumann, directorul Visit Timiș și coordonatoarea proiectului.

Unde vor fi duși oaspeții

Programul vizitei juriului este în plină pregătire. Cert este că oaspeții vor fi duși în mai multe puncte din județele Timiș, Caraș-Severin și Arad – întrucât o parte din județul Arad se află în Banatul istoric.

„Să nu vă așteptați că trebuie să-i ducem doar la mese și la restaurante. De exemplu, într-un loc vor să vadă o fermă locală, în altul un centru de cercetare, bineînțeles prin intermediul Universității de Științele Vieții din Timișoara, producători locali, componenta de educație. Vom prezenta ofertele educaționale pe tema gastronomiei și a turismului sustenabil”, a mai spus Simona Neumann.

După obținerea titlului „Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028”, Visit Timiș, partenerii și autoritățile vor avea la dispoziție un an și jumătate pentru a elabora programul aferent anului 2028.

„Programele vor include, de exemplu, tururi gastronomice care să acopere componenta de turism sustenabil și care vor intra în circuitul turistic al județului Timiș și al Banatului. Vom avea programe educaționale, demonstrații de gătit și inițiative care fac legătura între gastronomie, cultură și artă. Vom lansa un apel către artiști, asociații și instituții de cultură să ni se alăture în acest demers. Desigur, vom face public programul înainte de 2028”, a adăugat Simona Neumann.

Cooperare cu Banatul sârbesc

Zilele trecute a fost semnat un parteneriat de colaborare între județul Timiș și regiunea autonomă Voivodina, în vederea intensificării turismului de proximitate, în așteptarea titlului „Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028”. În ce măsură pot fi cooptați cei din Banatul sârbesc în acest proiect?

„Acest titlu se acordă regiunilor din cadrul unor țări. Am ridicat această problemă, dacă putem extinde candidatura și peste graniță. Ni s-a spus că, din punct de vedere al managementului, pentru a fi mai eficient, preferă regiuni dintr-o singură țară. Partea bună este că, după câștigarea titlului, vom putea dezvolta parteneriate cu Banatul sârbesc, de exemplu, pentru a ni se alătura. Vom avea și conferințe și traininguri transfrontaliere și vrem să profităm din plin de această poziționare geografică, pentru că reprezintă un avantaj”, a explicat Simona Neumann.

Proiectul „Banat 2028 – Regiune Gastronomică Europeană” este inițiat de Consiliul Județean Timiș, iar Visit Timiș este organizația de implementare. Din consorțiu fac parte Asociația HoReTim, Asociația My Banat, Degustăria, Produs în Banat, GAL Colinele Recaș, La Pas, Asociația CRIES, Universitatea de Științele Vieții din Timișoara și alți parteneri care se vor alătura ulterior.