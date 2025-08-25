Căldura extremă care caracterizează și această vară, ca și pe cele dinainte, ne face uneori să bem sau să mâncăm alimente foarte reci. Dar cât este de corect și de benefic să facem asta? Detaliază problema dr. Magda Roșu, assist.univ.dr.UMF Craiova, medic primar Diabet, Nutriție și Boli Metabolice la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova.

„În timpul verii, tentația de a consuma băuturi foarte reci sau înghețată este foarte mare. Ne oferă o senzație plăcută de răcorire și ne ajută să facem față căldurii. Însă consumul exagerat sau neadecvat de alimente și băuturi foarte reci poate avea efecte negative asupra organismului – mai ales atunci când este realizat brusc, imediat după expunerea la temperaturi ridicate sau la soare”, explică medicul.

Ce se întâmplă în corp când consumăm ceva foarte rece?

„Organismul nostru funcționează optim la o temperatură internă constantă (aproximativ 37 grade), iar stomacul și intestinele au nevoie de un anumit echilibru termic pentru a digera corect alimentele.”

Motiv pentru care, când mâncăm sau bem ceva extrem de rece:

-Digestia poate încetini, iar unele persoane pot resimți crampe abdominale, balonare sau

senzație de greață.

-Apare adesea o reacție numită „brain freeze” – durere bruscă de cap, provocată de contrastul

termic puternic între alimentele reci și temperatura din cavitatea bucală.

– Scade temporar imunitatea locală la nivelul gâtului și căilor respiratorii superioare, favorizând

apariția infecțiilor de vară, precum răceli, faringite sau amigdalite, mai ales la copii sau persoane

sensibile.

Poți răci dacă bei apă rece vara?

„Deși nu răceala în sine este cauzată de rece, consumul brusc de lichide reci poate irita gâtul și slăbi mecanismele naturale de apărare. Dacă în acel moment organismul intră în contact cu un virus sau o bacterie, riscul unei infecții respiratorii crește. Iar pentru pacienții cu probleme digestive, precum gastrită, sindrom de colon iritabil, digestie lentă sau sensibilitate abdominală, consumul de alimente foarte reci poate declanșa sau agrava simptomele”, explică dr. Magda Roșu.

Cum reacționează metabolismul?

Potrivit specialistei, studiile arată că persoanele care consumă des alimente foarte reci pot experimenta:

– o reducere a sațietății (mănâncă mai mult fără să simtă că s-au săturat);

– o tendință mai mare de a consuma dulciuri sau gustări calorice după băuturi foarte reci.

În plus, amintește ea, dacă alimentele reci sunt bogate în zaharuri (înghețată, sucuri carbogazoase, cocktailuri), pot contribui la dezechilibre metabolice, inclusiv creștere în greutate, valori glicemice ridicate sau creșterea grăsimilor din sânge.

Ce se recomandă?

– Alegerea apei la temperatura camerei sau ușor răcită (15–20°C) pentru hidratare eficientă.

– Evitarea consumului de apă cu gheață imediat după expunerea la soare.

– Evitarea consumului de înghețată în grabă sau pe stomacul gol.

– Atenție la copiii mici, persoane în vârstă sau cei cu afecțiuni digestive, deoarece sunt mai

sensibili la schimbările bruște de temperatură.

– Este de preferat hidratarea din interior cu fructe proaspete, supe reci de legume (ex. gazpacho), apă infuzată cu mentă și castravete.