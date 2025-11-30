Burta de porc este un preparat popular în bucătăriile lumii. Potrivit healthline.com, o poți găsi peste tot, în diferite culturi – de la guo bao chinezești (chifle umplute cu burtă de porc) la flæskesteg (friptură daneză de porc) și lechon kawali (burtă de porc filipineză prăjită în baie de ulei).

Gustul său bogat și versatilitatea fac din burta de porc o opțiune populară pentru un meniu delicios, preparat atât acasă, cât și în multe restaurante.

După cum sugerează și numele, burta de porc este o bucată grasă de carne. Acest lucru te poate face să te întrebi dacă este sănătoasă și dacă oferă beneficii nutriționale.

Ce este burta de porc?

Burta de porc este o bucată de carne fără os, provenită din partea inferioară a abdomenului porcului.

După ce măcelarul înlătură coastele și mușchiul (loin), burta de porc rămâne, adesea, disponibilă. Acest lucru poate explica prețul ei mai scăzut în magazinele de carne.

Datorită conținutului ridicat de grăsime, burta de porc este cel mai bine preparată astfel:

gătire lentă

gătire la cuptor

înăbușire (braising)

gătire în tocănițe

prăjire în baie de ulei

grătar

afumare

rumenire în tigaie

Dacă vrei cea mai fragedă burtă de porc, poți opta pentru o metodă lentă și umedă de gătire, precum înăbușirea sau prepararea într-o tocăniță.

Aceste metode o diferențiază de bacon, care este, de fapt, burtă de porc fără piele, sărată, maturată și afumată. Chefii gătesc baconul, de obicei, în tigaie sau în cuptor.

Valoarea nutritivă a burții de porc

O porție de 113 grame de burtă de porc furnizează:

Calorii: 585

Proteine: 11 g

Grăsimi totale: 60 g

Grăsimi saturate: 22 g

Sodiu: 36,2 mg

Tiamină (B1): 37,3% din doza zilnică recomandată (DV)

Riboflavină (B2): 21% din DV

Niacină (B3): 33% din DV

Acid pantotenic (B5): 5,8% din DV

Vitamina B6: 8,6% din DV

Vitamina B12: 39,5% din DV

Vitamina E: 3% din DV

Fier: 3,3% din DV

Zinc: 10,5% din DV

Cupru: 6,6% din DV

Pentru că burta de porc este alcătuită în mare parte din grăsime, o porție conține până la 585 de calorii și 22 g de grăsimi saturate.

Totuși, este și o sursă excelentă de vitamine B, precum și de alte substanțe nutritive importante, cum ar fi vitamina E, zincul, fierul și cuprul.

În plus, burta de porc are un conținut foarte scăzut de sodiu – doar 36,2 mg per porție. Anumite rețete pot crește acest nivel, deci contează modul de preparare.

Burta în raport cu alte bucăți de carne de porc

Comparativ cu alte părți ale porcului, burta de porc conține mai multe grăsimi și mai puține proteine.

De exemplu, o bucată de burtă de porc de 113 g are 585 de calorii, 11 g de proteine, 60 g de grăsimi totale și 22 g de grăsimi saturate. O bucată de mușchi (pork loin), tot de 113 g, are 118 calorii, 24 g de proteine, 9,5 g de grăsimi totale și 3 g de grăsimi saturate. O bucată de jambon afumat (glazurat cu miere) de 113 g, are 138 de calorii, 20,3 g de proteine, 2,7 g de grăsimi totale și doar un gram de grăsimi saturate.

Totuși, toate aceste bucăți de carne de porc conțin cantități similare de vitamine B, fier și zinc.

Deci, comparative cu alte bucăți de porc, burta este mai bogată în calorii și grăsimi, dar mai săracă în proteine.

Ce beneficii are burta de porc

Gust – Burta de porc este cunoscută pentru gustul său suculent și bogat. Prin gătirea lentă, grăsimea se topește, iar aroma devine mai intensă. Pentru a echilibra gustul gras, o poți servi cu ingrediente ușoare și proaspete: castravete, salată verde, citrice, verdețuri sau ceapă murată.

Versatilitate – Burta de porc este folosită într-o gamă largă de preparate din multe culture precum: sandvișuri, chifle umplute, tocănițe, hot pot, ramen, tacos, tamales, și multe altele. Poate fi servită și simplă: coaptă, la grătar sau prăjită. De asemenea, este folosită, deseori, ca element decorativ (garnitură crocantă).

Cost redus – Dacă vrei o bucată de carne gustoasă și accesibilă, burta de porc este o alegere excelentă. Este mai ieftină decât mușchiul sau cotletul.

Dezavantajele consumului de burtă de porc

Bogată în calorii – Conținutul ridicat de grăsimi face ca burta de porc să fie foarte calorică: aproximativ 585 calorii per 113 g. Nu este ideală pentru persoanele care vor să slăbească sau să reducă aportul caloric.

Conținut ridicat de grăsimi saturate – Are mai multe grăsimi saturate decât alte bucăți de porc. Unele studii recomandă reducerea acestui tip de grăsimi deoarece pot fi asociate cu diferite probleme de sănătate, inclusiv boli de inimă. O porție de 113 g conține 22 g de grăsimi saturate – aproape 10% din caloriile zilnice într-o dietă de 2000 de calorii. De aceea, poate fi mai bine să o consumi ocazional și în porții mici.

Săracă în proteine – Burta de porc are doar 10–11 g de proteine per porție, față de 24 g în mușchi.

Dacă vrei să crești aportul proteic, optează pentru: mușchi (pork loin), mușchiuleț (pork tenderloin), coaste sau jambon.