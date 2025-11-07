Combinația bacon și mazăre, unde prin bacon putem înțelege, extinzând ideea, orice preparat din carne de porc, este una dintre cele mai practicate în diferite bucătării tradiționale, nu doar în cea italiană. Iar când vine vorba de a le adăuga peste paste, rezultatul nu poate fi decât spectaculos.

Și cum avem nevoie să legăm între ele toate ingredientele, putem folosi, în versiune rapidă, fie smântână, fie ou, ca la rețeta de carbonara. Într-o variantă ceva mai elaborată, se poate adăuga ca element de legătură și sosul bechamel, iar în acest caz merg și ulterior gratinate la cuptor.

În varianta de mai jos, propusă de publicația piccolericette.net, inclusiv pentru a trasa o linie de marcație față de clasicele spaghetti carbonara, opțiunea a fost smântâna. Ea conferă și o notă de cremozitate în plus. Dar nimic nu ne împiedică să experimentăm și cu ou ca la carbonara: va fi o rețetă de carbonara în care am adăugat și mazăre.

Ingrediente pentru 4 porții de spaghetti cu bacon și mazăre

400 g spaghetti

20 g unt

200 g bacon tăiat cuburi mici sau fâșii înguste

400 g mazăre verde, proaspătă sau congelată

50 g parmezan ras sau chiar mai mult

100 ml smântână pentru gătit

sare, piper după gust

Procedeu

Începem mereu cu pastele: fierbem pastele spaghetti în apă cu o cantitate generoasă de sare, respectând regula minim 1l de apă la 100g de paste. Și adăugându-le când apa fierbe.

Pentru a prepara sosul rapid, începem prin a topi untul într-o tigaie antiaderentă încăpătoare. Când e cald și vedem că începe să facă bule de aer, adaugăm cuburile de bacon și le rumenim puțin la foc mediu. Apoi adăugăm și mazărea. Dacă e din cea congelată, o adăugăm direct din congelator.

Le lăsăm să se rumenească împreună câteva minute, amestecând des, până când cuburile de bacon devin ușor crocante, iar mazărea nu mai e crudă dar e încă întreagă, nu se desface.

Adaugăm apoi smântână pentru gătit și o parte din parmezanul ras. Amestecăm bine și mai lăsăm pe foc preț de un minut, apoi stingem focul.

Când pastele sunt gata și le-am scurs bine, le amestecăm direct în tigaie cu sosul de mazăre și bacon. Dacă pare că sosul e puțin prea dens, folosim câteva linguri de apă din cea în care au fiert pastele, pentru a-l fluidiza.

Pastele spaghetti cu bacon și mazăre se servesc imediat, cât mai calde, cu restul de parmezan lăsat deoparte și piper. Aici alte rețete rapide de paste, pe toate gusturile.