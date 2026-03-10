Elevii din învăţământul preuniversitar, în special cei din comunităţi vulnerabile, vor beneficia în continuare de mese calde şi echilibrate nutriţional prin programul „Masa Sănătoasă”, se arată în expunerea de motive care însoţeşte Proiectul de buget pentru 2026, publicat marţi, de Ministerul Finanţelor, conform Agerpres.

Programul se adresează preşcolarilor şi elevilor prezenţi la activităţile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar, şi constă în acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată.

Totodată, proiectul de buget pentru 2026 prevede menţinerea „în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2025 a alocaţiilor de stat pentru copii, reglementate de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

„Menţionăm că pentru anul 2026 se menţin măsuri restrictive, precum îngheţarea angajărilor în sectorul public pentru a limita creşterea cheltuielilor de personal, îngheţarea pensiilor şi a drepturilor de asistenţă socială (inclusiv alocaţii pentru copii şi burse studenţeşti), iar salariile din sectorul public şi beneficiile sociale vor rămâne îngheţate pe tot parcursul anului 2026″, se mai arată în document.