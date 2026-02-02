Peste 10.000 de preşcolari şi elevi din 33 de localităţi din Alba beneficiază de programul “Masă sănătoasă”, primind zilnic fie un pachet alimentar, fie o masă caldă, potrivit unui comunicat transmis, luni, AGERPRES, de Instituţia Prefectului judeţul Alba, transmite Agerpres.

“Programul naţional ‘Masă sănătoasă’ are un impact direct şi concret asupra elevilor din judeţul Alba, oferindu-le condiţii mai bune pentru participarea zilnică la şcoală şi pentru un parcurs educaţional echilibrat. Faptul că peste 10.600 de copii din 33 de localităţi ale judeţului beneficiază de acest program demonstrează importanţa sprijinului acordat de stat educaţiei şi sănătăţii copiilor. Asigurarea unei mese zilnice contribuie nu doar la starea de sănătate a elevilor, ci şi la creşterea frecvenţei şcolare şi la reducerea riscului de abandon, în special în comunităţile vulnerabile”, a declarat, potrivit comunicatului, prefectul Nicolae Albu.

La nivelul judeţului Alba, programul se adresează unui număr de 10.643 de beneficiari din Alba Iulia, Aiud, Blaj, Teiuş, Sebeş, Baia de Arieş, Câmpeni, Cugir, Unirea, Cetatea de Baltă, Roşia Montană, Bucerdea Grânoasă, Scărişoara, Albac, Ceru Băcăinţi, Vidra, Gârbova, Bucium, Ciuruleasa, Hopârta, Ighiu, Vinţu de Jos, Lunca Mureşului, Şona, Şugag, Cricău, Vadu Moţilor, Săsciori, Câlnic, Meteş, Sântimbru, Jidvei şi Noslac.

Numărul beneficiarilor la nivel naţional, în anul 2026, este de peste 540.000 de elevi.

“Programul are ca scop promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor şi tinerilor din şcolile din România, sprijinind participarea acestora la educaţie. (…).Programul naţional ‘Masă sănătoasă’ se adresează preşcolarilor şi elevilor prezenţi la activităţile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar. Suportul alimentar constă, după caz, într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, acordat zilnic”, se menţionează în comunicat.

Pentru anul în curs, bugetul Programului naţional “Masă sănătoasă” a fost majorat cu aproximativ 40%, de la 1,139 miliarde de lei la 1,531 miliarde de lei.