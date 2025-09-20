Toamna aduce în bucătării aromele intense ale fructelor coapte, iar strugurii nu fac excepție. Dincolo de consumul lor ca atare sau transformați în must și vin, aceștia pot fi ingredientul principal al unei dulceți delicioase, perfectă pentru micul dejun sau deserturi.

Dulceața de struguri are un parfum aparte, ușor vinificat, și poate fi pregătită atât din boabe întregi, cât și din pulpă, în funcție de preferințe.

Poate fi savurată pe pâine cu unt, alături de clătite sau chiar ca topping pentru prăjituri și înghețată.

E important să folosiți struguri de calitate, bine copți, pentru ca dulceața să aibă un gust intens și natural.

Ingrediente:

2 kg struguri negri sau albi, bine copți

1 kg zahăr

sucul de la o lămâie

1 plic zahăr vanilat (opțional)

Mod de preparare: