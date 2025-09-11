Strugurii culeși prea devreme au puțin zahăr și dau un vin slab, care se oțetește repede. Recoltarea ar trebui să înceapă după 14 septembrie, conform tradiției și normelor viticole, a declarat, pentru G4Food, Sergiu Gorjan, secretarul științific al Stațiunii de Cercetare Viti-vinicolă (SCVV) Drăgășani.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Sergiu Gorjan este secretarul științific al Stațiunii de Cercetare Viti-vinicolă (SCVV) Drăgășani. În această calitate, a acumulat o bogată experiență în domeniul culturii viței de vie și al producerii vinului, fiind considerat un reputat specialist.

Sergiu Gorjan ne-a transmis câteva sfaturi referitoare la alegerea momentului când se începe culegerea strugurilor.

„În mod tradițional, recoltarea strugurilor se începe după data de 14 septembrie. La acea dată, conform calendarului creștin ortodox este Ziua Crucii, dar și Cârstovul (în unele zone Crisovul) Viilor. Marcând sfârșitul verii agrare, și al anului viticol, în calendarul ocupațiilor tradiționale Cârstovul Viilor este o sărbătoare este dedicată ofrandelor făcute din roadele viei şi ale livezii pentru strămoşi. De Ziua Crucii se efectuau diferite practici fertilizatoare în grădini şi livezi, iar în sudul ţării, se începea culesul viilor și bătutul nucilor”, a explicat, pentru G4Food, specialistul.

„Din păcate, în ultimii ani, oamenii se grăbesc și culeg mult mai devreme. Și anul acesta, sunt mulți cei care la această dată au terminat deja culesul. Este o mare greșeală!”, consideră el.

De ce nu trebuie culeși strugurii prea devreme

„Strugurii trebuie culeși doar atunci când au ajuns la o maturitate deplină. Asta înseamnă o concentrație de zaharuri de 220 de grame la litrul de must. Doar din acești struguri se poate obține un vin de bună calitate”, a arătat Sergiu Gorjan.

Pentru a stabili conținutul de zaharuri al strugurilor se folosește un refractometru. Aparatul poate fi procurat cu ușurință, inclusiv de pe internet și folosește la măsurarea conținutului de zahăr din fructe, vin și alte produse.

„Strugurii culeși prea devreme nu au un conținut suficient de zaharuri. Prin urmare, din ei se pot face, eventual, vinuri din categoriile șampanie, frizante, proseco. La acestea e suficient un conținut de zahăr de 170 grame/litru. Strugurii din această categorie au o aciditate mai mare, care ajută la producția vinurilor de tipurile amintita. Desigur, e vorba despre producători industriali, căci în gospodărie aceste feluri de vin sunt aproape imposibil de produs, căci necesită tehnologii speciale”, a mai arătat el.

„De multe ori, oamenii se grăbesc să culeagă via de frica atacurilor păsărilor. E drept că acestea pot aduce daune însemnate, dar, repet, strugurii culeși prea devreme înseamnă un vin de proastă calitate. Acest vin se oțetește repede, indiferent cum ar fi păstrat. Sunt mulți cei care încearcă să compenseze lipsa de zaharuri naturale din struguri cu zahăr adăugat în must. Acest lucru, însă, face ca băutura astfel obținută să fie adesea dăunătoare. Dă dureri de cap, probleme la stomac, iar despre ce le face diabeticilor nici nu mai vorbesc”, a încheiat Sergiu Gorjan.