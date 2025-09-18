Când vine toamna, în zonele cu tradiție viticolă din Italia desertul devine automat clasica focaccia dulce cu struguri, de sezon. Rețetele pot fi ușor diferite, în funcție de zonă, la fel și numele – în Toscana se numește schiacciata, prin alte părți pan di uva. Dar caracterul preparatului rămâne același: este un desert extrem de gustos și mult mai dietetic decât unul tradițional, pentru că nu conține decât ulei de măsline și foarte puțin zahăr.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Gustul dulceag este dat în mare parte de struguri, iar aluatul este unul clasic de focaccia. Care diferă față de cel de pâine prin faptul că are în compoziție mai multă apă, ulei și drojdie și puțin zahăr. Dacă îi dăm tot timpul necesar să dospească frumos, rezultă în final un desert apetisant, aromat și spectaculos și ca aspect dacă folosim struguri negri. Italienii folosesc de preferință uva fragola, adică ceea ce în limba română numim căpșunică.

Ingrediente pentru o tavă de aragaz de circa 60×60 cm

500 g făină de grâu pentru pâine

1 kg struguri negri bine copți

10 g drojdie proaspătă de bere

300 g apă la temperatura camerei

100 g zahăr

3-4 linguri ulei de măsline, chiar mai mult

Procedeu

Procedeul de preparate este același cu al oricărui aluat dospit pentru pâine. Fărâmițăm drojdia de bere într-un bol, adăugăm puțină apă pentru a o dizolva și o linguriță de zahăr. Lăsăm câteva minute până se dizolvă complet.

Cernem făina și o transferăm fie într-un bol de lucru, fie în cel al mixerului planetar pentru preparat aluat. Adăugăm peste făină drojdia dizolvată și începem să amestecăm, manual sau cu mixerul, turnând treptat restul de apă. Dacă lucrăm manual, începem operațiunea cu lingura și abia la final când aluatul începe să se formeze finalizăm dându-i formă cu mâna.

Îi dăm în final formă rotundă și îl transferăm într-un blat de lucru uns cu ulei, pentru a împiedica să se prindă de el. Lăsăm bolul la dospit în cuptorul stins, timp de aproximativ 2 ore, acoperit cu o folie de plastic.

În acest timp, pregătim strugurii: culegem boabele de pe ciorchine, le spălăm bine sub jet de apă și le lăsăm să se scurgă bine.

După ce aluatul și-a dublat volumul, în frământăm din nou adăugând jumătate din zahăr și uleiul de măsline.

Cum așezăm în tavă aluatul și strugurii

Împărțim acum aluatul de focaccia dulce cu struguri în două părți egale. Întindem prima bucată cu sucitorul, o așezăm în tava bine unsă cu ulei și îl întindem bine astfel încât să ajungă bine până la margini.

Adăugăm acum jumătate din boabele de struguri peste aluatul întins și presărăm peste ele o parte din zahărul rămas. Peste ele adăugăm a doua foaie de aluat întins cu sucitorul, având grijă să compactăm bine marginile astfel încât sucul de la struguri să nu se scurgă în afară. Înțepăm fcu furculița ici colo, completăm cu restul de struguri și restul de zahăr. Stropim acum cu ulei de măsline și dăm la cuptor.

Coacem tava cu focaccia dulce de struguri în cuptorul încălzit la 180 °C timp de aproximativ 55 de minute. Dacă e unul modern, în modalitatea fără ventilație. La final trebuie verificat întotdeauna în funcție de caracteristicile propriului cuptor.

Când e frumos rumenită deasupra și bine coaptă pe interior și dedesubt, lăsăm să se răcească pe un grătar, presărăm cu zahăr pudră și servim tăiată în felii. Poate fi un desert mai puțin caloric decât cele obișnuite, sau o gustare peste zi, la școală sau la job.