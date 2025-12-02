Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a cerut Direcţiei de Sănătate Publică Prahova să nu permită furnizarea de apă potabilă în judeţul Prahova până când nu există un control microbiologic. El spune că introducerea de apă contaminată într-o reţea de alimentare ar reprezenta ”un incident de sănătate publică şi epidemiologic fără precedent”, transmite News.ro.

Alexandru Rogobete s-a aflat, marţi, la Ploieşti, unde a discutat cu autorităţile din judeţul Prahova despre criza apei potabile care afectează peste 107.000 de oameni. El a catalogat drept ”conştienţă administrativă” decizia Direcţiei de Sănătate Publică Prahova de a se opune furnizării de apă menajeră prin sistemul centralizat în localităţile unde nu poate fi furnizată apă potabilă din cauza turbidităţii ridicate din barajul Paltinu.

”Am păstrat legătura constant cu DSP Prahova şi i-am rugat să facă treaba până la capăt, adică până când apa nu are un control microbiologic, respectiv până nu respectă indicatorii fizico-chimici pentru a putea fi introdusă în reţeaua centralizată să nu ridice restricţionarea. Este exclus să faci un asemenea rabat şi să introduci într-un sistem centralizat apă contaminată cu orice, până nu ai un control microbiologic şi până nu te asiguri că apa respectivă nu afectează populaţia”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

El a subliniat că introducerea de apă contaminată într-o reţea de alimentare ar reprezenta ”un incident de sănătate publică şi epidemiologic fără precedent”.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a fost acuzată că a făcut presiuni asupra autorităţilor din judeţul Prahova pentru a furniza populaţiei ”apă neconformă” pentru a evita un scandal public. Buzoianu a explicat că, în cadrul unei şedinţe, în baza întrebărilor primite de la oameni, a întrebat dacă se poate furniza măcar apă menajeră, dacă nu potabilă, pentru ca populaţia din zonele afectate să o poată folosi, spre exemplu, pentru a trage apa la baie.

”A fost o discuţie care a durat cinci minute în care am întrebat dacă există această posibilitate, dacă există limite legale care să facă diferenţa între apa menajeră şi apa potabilă, dacă se poate da în siguranţă această apă, mi s-a răspuns la toate aceste întrebări: nu, de către DSP. Am luat aceste informaţii ca atare şi am trecut mai departe”, a explicat, marţi după-amiază, Diana Buzoianu.