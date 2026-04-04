Dacă pleci la drum cu cei mici, un lucru e sigur: gustările devin aliatul de nădejde al părintelui: de la ținut foamea la distanță până la distragerea atenției sau chiar, de ce nu, o mică bucurie pe traseu. Cu puțină planificare, orele petrecute în mașină pot deveni mult mai ușor de gestionat. Iată opt idei care te pot scoate din încurcătură, potrivit EatingWell.
Drumurile lungi în familie pot fi obositoare pentru părinți și plictisitoare pentru copii. De aceea, e util să îți planifici din timp nu doar opririle, ci și gustările pentru fiecare etapă a drumului, astfel încât să aveți mereu ceva la îndemână.
În același timp, încearcă să transformi experiența într-una plăcută, iar câteva surprize „ascunse” pentru cei mici pot face diferența până la destinație.
Hidratarea e esențială, mai ales la drum lung. Pune în bagaj câte o sticlă reutilizabilă pentru fiecare membru al familiei și reumple-le cu apă la fiecare oprire.
Dacă vrei o alternativă fără zahăr, apa minerală poate fi o alegere surprinzător de populară în rândul copiilor, mai ales pentru că are „bule” și pot alege aroma preferată din benzinării. În plus, este o opțiune fără zahăr și fără grija petelor lipicioase în mașină.
Alte băuturi pe care le poți lua cu tine:
smoothie-uri (păstrate într-un termos izolat)
sucuri 100% naturale, în porții mici (la cutie sau plic)
Pornește la drum cu opțiuni proaspete și ușoare. Fructele și legumele sunt ideale pentru gustări rapide, fără prea multă bătaie de cap. Dacă le tai dinainte, le poți păstra proaspete într-o ladă frigorifică mică sau într-o geantă termoizolantă, alături de un pachet de gheață.
Un truc simplu: adaugă în bagaj ceva „special”, pe care cei mici îl așteaptă cu nerăbdare : căpșuni dulci, ananas, mango sau porumb dulce.
Alte idei de fructe și legume pentru drum:
zmeură
mure
afine
felii de măr
kiwi
castraveți
morcovi tăiați
ardei gras feliat
Popcornul este o alegere excelentă pentru copiii mai mari: are un conținut ridicat de fibre, puține calorii și, poate surprinzător, este considerat cereală integrală. În plus, cei mici îl adoră pentru textura crocantă și gustul ușor sărat.
Poți opta pentru popcorn făcut simplu, la aer cald, și să-l condimentezi ușor, de exemplu cu lămâie și parmezan. Sau, dacă vrei ceva mai „fun”, poți adăuga miere, arahide și puțin unt.
Atenție însă la copiii mici: potrivit American Academy of Pediatrics, alimente precum popcornul, morcovii cruzi, nucile și semințele nu sunt recomandate copiilor sub 4 ani, din cauza riscului de înec.
Alte gustări pe bază de cereale integrale:
granola
batoane de granola
batoane din cereale integrale
brioșe din făină integrală
crackers din cereale integrale
biscuiți cu ovăz
Când nu ai posibilitatea să cari o ladă frigorifică sau vrei variante mai simple, fructele și legumele uscate sunt o soluție practică. Nu au nevoie de refrigerare, rezistă bine pe drum și pot fi la fel de gustoase.
Chipsurile din fructe sau legume și fructele deshidratate sunt ideale pentru gustări rapide. De exemplu, merele uscate sau chipsurile de kale sunt printre preferatele copiilor.
Alte idei de gustări din fructe și legume uscate:
chipsuri de cartof dulce
chipsuri de sfeclă
chipsuri de varză de Bruxelles
stafide
curmale
cireșe uscate
merișoare uscate
Nu uita de gustările care conțin proteine, acestea îi vor ajuta pe cei mici să se simtă sătui mai mult timp și reduc nevoia de ronțăieli constante.
O idee simplă și rapidă: unge mini rondele de orez cu unt de arahide și adaugă felii de banană deasupra. Rezultatul: o gustare rapidă, dar consistentă și gustoasă.
Alte gustări bogate în proteine:
batoane din carne (meat sticks)
batoane de brânză
iaurturi la plic
rulouri din felii de carne (tip sandwich fără pâine)
ouă fierte
hummus
Când vine vorba de drumuri lungi, mai bine ai prea multe gustări decât prea puține. Lipsa lor se simte imediat, mai ales când apar foamea, plictiseala sau opririle întârzie.
O idee bună este să pregătești din timp cantități mai mari de gustări pe care le poți lua în caz de nevoie. Nu strică niciodată să ai o rezervă.
Idei de gustări pregătite în cantitate mai mare:
granola
mixuri de nuci și fructe uscate
biscuiți
crackers
E bine să ai mereu la îndemână câteva gustări care nu necesită refrigerare, în geanta de zi sau în bagajul copilului. Sunt salvatoare mai ales când ajungi la destinație și nu ai acces imediat la un magazin sau timp să faci cumpărături.
În multe situații, o gustare rapidă poate preveni momentele de nervozitate, fie că ești în trafic sau într-o excursie. Plicurile de fructe (de exemplu piure de mere fără zahăr adăugat) sunt o alegere practică, la fel și gustările care conțin proteine, precum mixurile de nuci.
Alte gustări mici, bune de avut în rezervă:
cereale simple
fructe uscate
batoane de granola
covrigei
rulouri din fructe
Un mic desert poate face minuni într-o călătorie lungă. Pentru copii, un moment dulce pe traseu devine ceva de așteptat și sparge monotonia drumului.
Poți pregăti acasă ceva simplu, biscuiți sau mini brownies, dar dacă nu ai timp, și o oprire la benzinărie poate deveni parte din experiență. Uneori, chiar micile „excepții” (cum ar fi cerealele dulci în porții individuale) sunt cele mai apreciate.
Alte idei de gustări dulci (de luat sau cumpărat pe drum):
mini biscuiți cu ciocolată
covrigei înveliți în ciocolată neagră
biscuiți graham
biscuiți cu lămâie
biscuiți tip „animal crackers”
