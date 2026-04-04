Dacă pleci la drum cu cei mici, un lucru e sigur: gustările devin aliatul de nădejde al părintelui: de la ținut foamea la distanță până la distragerea atenției sau chiar, de ce nu, o mică bucurie pe traseu. Cu puțină planificare, orele petrecute în mașină pot deveni mult mai ușor de gestionat. Iată opt idei care te pot scoate din încurcătură, potrivit EatingWell.

Drumurile lungi în familie pot fi obositoare pentru părinți și plictisitoare pentru copii. De aceea, e util să îți planifici din timp nu doar opririle, ci și gustările pentru fiecare etapă a drumului, astfel încât să aveți mereu ceva la îndemână.

În același timp, încearcă să transformi experiența într-una plăcută, iar câteva surprize „ascunse” pentru cei mici pot face diferența până la destinație.

1. Nu uita de băuturi

Hidratarea e esențială, mai ales la drum lung. Pune în bagaj câte o sticlă reutilizabilă pentru fiecare membru al familiei și reumple-le cu apă la fiecare oprire.

Dacă vrei o alternativă fără zahăr, apa minerală poate fi o alegere surprinzător de populară în rândul copiilor, mai ales pentru că are „bule” și pot alege aroma preferată din benzinării. În plus, este o opțiune fără zahăr și fără grija petelor lipicioase în mașină.

Alte băuturi pe care le poți lua cu tine:

smoothie-uri (păstrate într-un termos izolat)

sucuri 100% naturale, în porții mici (la cutie sau plic)

2. Fructe și legume proaspete

Pornește la drum cu opțiuni proaspete și ușoare. Fructele și legumele sunt ideale pentru gustări rapide, fără prea multă bătaie de cap. Dacă le tai dinainte, le poți păstra proaspete într-o ladă frigorifică mică sau într-o geantă termoizolantă, alături de un pachet de gheață.

Un truc simplu: adaugă în bagaj ceva „special”, pe care cei mici îl așteaptă cu nerăbdare : căpșuni dulci, ananas, mango sau porumb dulce.

Alte idei de fructe și legume pentru drum:

zmeură

mure

afine

felii de măr

kiwi

castraveți

morcovi tăiați

ardei gras feliat

3. Cereale integrale

Popcornul este o alegere excelentă pentru copiii mai mari: are un conținut ridicat de fibre, puține calorii și, poate surprinzător, este considerat cereală integrală. În plus, cei mici îl adoră pentru textura crocantă și gustul ușor sărat.

Poți opta pentru popcorn făcut simplu, la aer cald, și să-l condimentezi ușor, de exemplu cu lămâie și parmezan. Sau, dacă vrei ceva mai „fun”, poți adăuga miere, arahide și puțin unt.

Atenție însă la copiii mici: potrivit American Academy of Pediatrics, alimente precum popcornul, morcovii cruzi, nucile și semințele nu sunt recomandate copiilor sub 4 ani, din cauza riscului de înec.

Alte gustări pe bază de cereale integrale:

granola

batoane de granola

batoane din cereale integrale

brioșe din făină integrală

crackers din cereale integrale

biscuiți cu ovăz

4. Fructe și legume uscate

Când nu ai posibilitatea să cari o ladă frigorifică sau vrei variante mai simple, fructele și legumele uscate sunt o soluție practică. Nu au nevoie de refrigerare, rezistă bine pe drum și pot fi la fel de gustoase.

Chipsurile din fructe sau legume și fructele deshidratate sunt ideale pentru gustări rapide. De exemplu, merele uscate sau chipsurile de kale sunt printre preferatele copiilor.

Alte idei de gustări din fructe și legume uscate:

chipsuri de cartof dulce

chipsuri de sfeclă

chipsuri de varză de Bruxelles

stafide

curmale

cireșe uscate

merișoare uscate

5. Include proteine pentru sațietate mai mare

Nu uita de gustările care conțin proteine, acestea îi vor ajuta pe cei mici să se simtă sătui mai mult timp și reduc nevoia de ronțăieli constante.

O idee simplă și rapidă: unge mini rondele de orez cu unt de arahide și adaugă felii de banană deasupra. Rezultatul: o gustare rapidă, dar consistentă și gustoasă.

Alte gustări bogate în proteine:

batoane din carne (meat sticks)

batoane de brânză

iaurturi la plic

rulouri din felii de carne (tip sandwich fără pâine)

ouă fierte

hummus

6. Ia mai multe gustări decât crezi că ai nevoie

Când vine vorba de drumuri lungi, mai bine ai prea multe gustări decât prea puține. Lipsa lor se simte imediat, mai ales când apar foamea, plictiseala sau opririle întârzie.

O idee bună este să pregătești din timp cantități mai mari de gustări pe care le poți lua în caz de nevoie. Nu strică niciodată să ai o rezervă.

Idei de gustări pregătite în cantitate mai mare:

granola

mixuri de nuci și fructe uscate

biscuiți

crackers

7. Păstrează și gustări „de urgență”

E bine să ai mereu la îndemână câteva gustări care nu necesită refrigerare, în geanta de zi sau în bagajul copilului. Sunt salvatoare mai ales când ajungi la destinație și nu ai acces imediat la un magazin sau timp să faci cumpărături.

În multe situații, o gustare rapidă poate preveni momentele de nervozitate, fie că ești în trafic sau într-o excursie. Plicurile de fructe (de exemplu piure de mere fără zahăr adăugat) sunt o alegere practică, la fel și gustările care conțin proteine, precum mixurile de nuci.

Alte gustări mici, bune de avut în rezervă:

cereale simple

fructe uscate

batoane de granola

covrigei

rulouri din fructe

8. Lasă loc și pentru mici „recompense” dulci

Un mic desert poate face minuni într-o călătorie lungă. Pentru copii, un moment dulce pe traseu devine ceva de așteptat și sparge monotonia drumului.

Poți pregăti acasă ceva simplu, biscuiți sau mini brownies, dar dacă nu ai timp, și o oprire la benzinărie poate deveni parte din experiență. Uneori, chiar micile „excepții” (cum ar fi cerealele dulci în porții individuale) sunt cele mai apreciate.

Alte idei de gustări dulci (de luat sau cumpărat pe drum):

mini biscuiți cu ciocolată

covrigei înveliți în ciocolată neagră

biscuiți graham

biscuiți cu lămâie

biscuiți tip „animal crackers”