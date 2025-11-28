Dr. Gabriel Tatu Chițoiu, medic primar cardiolog, a atras atenția, în cel mai nou episod al producției G4Food „Fântâna de sănătate”, că adevăratul „tratament” al bolilor cardiovasculare începe mult înainte de spital. Iar cheia este stilul de viață.

„Dieta mediteraneană nu e o modă, e știință”, a subliniat dr. Gabriel Tatu Chițoiu, în dialogul său cu nutriționistul Tania Fântână, amintind că toate ghidurile internaționale o consideră modelul alimentar cu cele mai clare beneficii în prevenția bolilor de inimă. Legume, fructe, nuci, pește, carne slabă și foarte puțină sare: aceasta este baza pe care cardiologul o recomandă tuturor pacienților săi, inclusiv celor care au reușit să treacă pragul vârstei de 90 sau chiar 100 de ani.

Medicul avertizează însă că România rămâne printre țările europene cu cea mai mare mortalitate cardiovasculară, cu aproximativ 60% dintre decese provocate anual de bolile de inimă, un procent care „nu s-a schimbat în ultimii 20-25 de ani”. Cauza? „Un stil de viață complet nesănătos”, spune el, bazat pe sedentarism, fumat, consum de alimente foarte calorice și exces de sare.

„Moștenirea genetică este doar un mit”

Dr. Tatu Chițoiu vorbește și despre valul de pacienți tineri cu infarct sau accident vascular, între 35 și 40 de ani, pe care i-a tratat în peste trei decenii de terapie intensivă cardiologică. „Toți aveau un numitor comun: stilul de viață”, spune medicul, care insistă că prevenția trebuie să înceapă de la școală, prin educație nutrițională și sport, așa cum s-a întâmplat în Finlanda, țară care și-a înjumătățit mortalitatea cardiovasculară după programe naționale de prevenție.

Cardiologul respinge și miturile legate de „moștenirea genetică inevitabilă”: „Nu se moștenește fatalitatea, ci stilul de viață”. În schimb, obezitatea abdominală, tot mai frecventă chiar la copii, este, spune el, „extrem de toxică”, fiind una dintre principalele cauze pentru diabet, hipertensiune și insuficiență cardiacă.

Conform sursei citate, schimbările durabile, nu soluțiile miraculoase, prelungesc viața. „Dacă aveți grijă de stilul de viață, s-ar putea să nu mai aveți nevoie nici de medicamente, nici de mine”, le spune dr. Tatu Chițoiu pacienților săi.