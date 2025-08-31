Dovlecei umpluți cu doar trei ingrediente, și fără carne. În loc de carne, brânzeturi, despre care știm că se combină foarte bine cu dovleceii, aceste legume atât de plăcute și pe nedrept marginalizate uneori. Și dacă reușim să folosim și miezul lor în compoziția pentru umplutură, și nu doar exteriorul pe care să-l umplem, iată soluția rapidă, gustoasă și echilibrată pentru o masă de duminică în familie. Ne oferă vara încă dovlecei proaspeți și e păcat să nu profităm.
Pentru prepararea compoziției, amestecăm miezul pe care îl extragem din dovlecei cu brânzeturi și pesmet, condimentăm, îi umplem și îi dăm la cuptor să se gratineze.
Ingrediente pentru 4 porții
4 dovlecei rotunzi de mărime medie
200 g cașcaval dulce, sau alt tip de brânză preferat
8 linguri pesmet
ulei, preferabil de măsline
sare
piper
Procedeu
Tăiați partea superioară a dovleceilor și, cu ajutorul unei lingurițe, îndepărtați pulpa, pe care o veți păstra.
Puneți pulpa într-o tigaie cu puțin ulei și gătiți-o la foc mediu până devine moale. Asezonați cu sare, piper și, dacă doriți, adăugați un cățel de usturoi și câteva fire de cimbru. Dacă este necesar, adăugați și o jumătate de pahar de apă în timpul gătirii.
Luați de pe foc și lăsați pulpa să se răcorească. Îndepărtați usturoiul și cimbrul, dacă le-ați folosit.
Radeți cașcaval pe răzătoarea cu găuri mari. Firește, se poate folosi și alt tip de brânză care dă suficient gust, cheddar, parmezan, feta, telemea sau orice variantă de blue cheese.
Puneți într-un bol pulpa de dovlecei, adăugați 6 linguri de pesmet și ¾ din cașcavalul ras. Asezonați cu sare și piper.
Amestecați bine, până când compoziția devine omogenă.
Umpleți cele 8 jumătăți de dovlecei scobiți cu acest amestec.
Ungeți cu ulei o tavă termorezistentă.
Așezați în tavă dovleceii umpluți și completați fiecare cu restul de pesmet și de brânză, apoi și puțin piper proaspăt măcinat. Aromatizați după gust cu cimbru sau alte ierburi aromatice.
Coaceți în cuptor, la 180 °C, timp de jumătate de oră și terminați cu câteva minute la grill, pentru a avea la final o crustă aurie și ușor crocantă.
Scoateți din cuptor și serviți după câteva minute.