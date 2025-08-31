Dovlecei umpluți cu doar trei ingrediente, și fără carne. În loc de carne, brânzeturi, despre care știm că se combină foarte bine cu dovleceii, aceste legume atât de plăcute și pe nedrept marginalizate uneori. Și dacă reușim să folosim și miezul lor în compoziția pentru umplutură, și nu doar exteriorul pe care să-l umplem, iată soluția rapidă, gustoasă și echilibrată pentru o masă de duminică în familie. Ne oferă vara încă dovlecei proaspeți și e păcat să nu profităm.

Pentru prepararea compoziției, amestecăm miezul pe care îl extragem din dovlecei cu brânzeturi și pesmet, condimentăm, îi umplem și îi dăm la cuptor să se gratineze.

Ingrediente pentru 4 porții

4 dovlecei rotunzi de mărime medie

200 g cașcaval dulce, sau alt tip de brânză preferat

8 linguri pesmet

ulei, preferabil de măsline

sare

piper

Procedeu