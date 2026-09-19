Festivalul brânzei din Bulgaria:  de la brânza verde, la sortimente din Ucraina și Macedonia

19 sept. 2026, Articole / Reportaje
Festivalul brânzei din Bulgaria:  de la brânza verde, la sortimente din Ucraina și Macedonia
Sursa foto: Agerpres.ro
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Cuprins
  1. „Brânza este mai mult decât un simplu produs”
  2. Brânzeturi din Bulgaria, Macedonia de Nord și Ucraina
  3. Demonstrații ale metodelor tradiționale

Festivalul Brânzei de Casă reunește, începând de azi, în satul Cherni Vit, din regiunea Teteven, în nord-centrul Bulgariei, producători de brânzeturi din Bulgaria și din alte țări balcanice. Evenimentul își propune să pună în valoare metodele tradiționale de preparare a brânzei și să promoveze transmiterea acestora către generațiile viitoare, transmite BTA, preluată de Agerpres.

Evenimentul este organizat de municipalitatea Teteven și primăria Cherni Vit, în colaborare cu Tvetan Dimitrov, producător de „brânză verde” și cercetător al brânzeturilor tradiționale bulgărești.

„Brânza este mai mult decât un simplu produs”

Ediția din acest an va pune în centrul atenției producătorii, cercetătorii și familiile care păstrează vie tradiția preparării brânzeturilor. Potrivit lui Dimitrov, festivalul își propune să recreeze atmosfera de altădată și să le ofere vizitatorilor ocazia de a descoperi nu doar produsele tradiționale, ci și oamenii și poveștile din spatele lor.

„Brânza este mai mult decât un simplu produs: în spatele ei se află oameni, familii, animale, locuri și cunoștințe transmise din generație în generație”, a explicat Dimitrov. El a subliniat că producătorii locali au un rol important în conservarea patrimoniului gastronomic și în promovarea potențialului turistic al regiunii.

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Brânzeturi din Bulgaria, Macedonia de Nord și Ucraina

Festivalul va fi împărțit în trei secțiuni. Prima va fi dedicată producătorilor mici, care își vor prezenta brânzeturile, iar vizitatorii vor putea degusta și cumpăra produsele.

Vor fi disponibile sortimente din mai multe regiuni ale Bulgariei, inclusiv celebra „brânză verde” din Cherni Vit. La eveniment vor participa și producători din Macedonia de Nord și Ucraina, care își vor prezenta propriile sortimente de brânză, pentru care dețin licențe.

A doua secțiune va fi dedicată asocierii brânzeturilor cu vinuri, cu participarea unor producători din regiunea Dunării. În cadrul unor ateliere, participanții vor putea afla mai multe despre istoria brânzeturilor tradiționale și vor putea lua parte la sesiuni de degustare și asociere a aromelor.

Unul dintre ateliere, susținut de Tvetan Dimitrov împreună cu producătorul ucrainean de brânzeturi Daniil Pervacenko, va explora combinațiile dintre brânzeturi și șapte tipuri de băuturi alcoolice.

Demonstrații ale metodelor tradiționale

Cea de-a treia secțiune a festivalului va fi dedicată tehnicilor tradiționale de preparare a brânzei. Daniil Pervacenko va demonstra metode de producere a unor sortimente tradiționale din Ucraina și Europa de Est.

Evenimentul va include și elemente de artizanat, iar fiecare producător participant își va prezenta propriile produse și tehnicile prin care acestea sunt realizate.

Dimitrov a subliniat că bulgarii sunt mândri de produsele alimentare făcute în casă, iar brânza ocupă un loc important în această tradiție. Prepararea brânzei pentru familie face parte, în multe comunități, dintr-un patrimoniu gastronomic transmis de la o generație la alta.

Prin reunirea producătorilor și cercetătorilor din mai multe țări, Festivalul Brânzei de Casă de la Cherni Vit urmărește să transforme tradițiile locale într-un punct de întâlnire pentru gastronomia și cultura rurală din Balcani și Europa de Est.

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