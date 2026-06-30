Distileria Galben din Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud, a obținut patru medalii la ediția din 2026 a competiției International Wine & Spirit Competition (IWSC), una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate vinurilor și băuturilor spirtoase. Cea mai importantă distincție a fost Medalia de Aur acordată pentru Pălinca de Prune „Ilie Galben”, într-o competiție care a reunit peste 12.000 de produse din mai mult de 50 de țări.

Pe lângă medalia de aur, distileria a primit și o medalie de argint pentru Pălinca de Pere „Ilie Galben”, precum și două medalii de bronz, pentru Pălinca de Caise și Vin Ars.

Juriul IWSC a apreciat Pălinca de Prune pentru aromele de prune și fructe cu sâmbure, completate de note de marțipan și un final lung și cald. Pălinca de Pere a fost remarcată pentru profilul aromatic cu fructe tropicale, boabe tonka, pară și coajă de lămâie, iar Pălinca de Caise pentru aromele de caise coapte, note condimentate de lemn și accente subtile de măsline verzi. La categoria distilatelor pe bază de vin, Vin Ars a fost recompensat pentru aromele de struguri și vanilie, completate de note fine de lemn și stafide.

- articolul continuă mai jos -

Distileria Galben produce băuturi spirtoase după conceptul „single fruit spirit”, fiecare distilat fiind obținut dintr-un singur tip de fruct, fără amestecuri care să îi modifice caracterul.

„De la fruct la focul de lemne. De la butoi la pahar. De la Ilva Mică până la Londra. Același fel de a face lucrurile și aceeași convingere că timpul, răbdarea și respectul pentru ceea ce faci se simt, întotdeauna, în gust”, a declarat Ion Galben, distilator și proprietarul afacerii.

Organizatorii competiției au subliniat că ediția din acest an a confirmat interesul tot mai mare al consumatorilor și specialiștilor pentru distilatele autentice și pentru producătorii care pun accent pe calitatea materiei prime și pe metodele tradiționale de producție.

Distileria Galben este o afacere de familie din Ilva Mică, construită în jurul distilării artizanale a fructelor și al folosirii focului de lemne în procesul de producție. Competiția IWSC, organizată anual la Londra, este considerată una dintre cele mai importante evaluări internaționale din industria băuturilor alcoolice, reunind mii de producători din întreaga lume.