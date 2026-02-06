Istoria dolmades (sarmale cu orez împachetate în foi de viță) începe, cel mai probabil, în antica Persie. Deși numele modern provine din turcescul dolmak (a umple), originile preparatului sunt mult mai vechi, fiind răspândit în întreg bazinul mediteraneean. O legendă spune că Alexandru cel Mare ar fi descoperit acest deliciu în timpul asediului Tebei din Egipt. Ulterior, Imperiul Otoman a jucat un rol esențial în popularizarea rețetei, însă fiecare cultură și-a adaptat propriile tehnici și ingrediente locale pentru a crea variante tradiționale.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În bucătăria grecească modernă, dolmades sunt servite adesea ca meze (aperitiv) sau fel principal. Deși varianta clasică grecească este vegetariană, umplută cu orez, muguri de pin, ceapă, mărar și mentă, există și variante cu carne de miel sau vită. Secretul succesului lor constă în utilizarea unui ulei de măsline extravirgin de înaltă calitate, care evidențiază aromele proaspete ale ingredientelor, transformând un preparat simplu într-o experiență gastronomică complexă și rafinată.

În peninsula greacă sunt pregătite de obicei în cantități mari pentru a fi împărțite cu familia și prietenii și le găsim ca turiști în cam toate tavernele de aici. Savurate deopotrivă calde sau reci, sunt un preparat emblematic al dietei mediteraneene și grecești și nici nu se prepară atât de complicat pe cât ai crede. Cu siguranță mai ușor decât sarmalele noastre românești în foi de varză.

Ingrediente

Frunze de viță de vie

200 de gr de orez cu bob rotund

1 ceapă

Câteva linguri de ulei de măsline extra virgin

Sare, piper

Mărar tocat proaspăt sau uscat

Supă de legume 1 – 1,5 litri

1 lămâie.

Prepararea sarmalelor grecești cu orez

Se curăță ceapa, se toacă mărunt și se călește în câteva linguri de ulei.

Punem apoi și orezul, stoarcem puțină zeamă de lămâie, adăugăm sare, piper, mărar tocat mărunt și o cană de supă. Lăsăm până a absorbit lichidul. Apoi stingem focul și lăsăm la răcit.

Spălăm frunzele de viță.

Punem câte o lingură de orez în vârful foii. Se rulează și se introduc în interior capetele.

Se pun pe fundul oalei câteva foi, apoi sarmalele circular, una lângă alta, înghesuite ca să nu se desfacă la fiert, în straturi. Deasupra se toarnă supă de legume cât să acopere sarmalele.

Le gătim pe aragaz, la foc mic, cam 1 oră. Mai adăugăm supă sau apă atunci când scade cea din oală.

Se servesc cu iaurt grecesc sau smântână, stropite cu suc de lămâie.

Poftă bună!