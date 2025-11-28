O dietă bogată în antioxidanți este asociată cu o menopauză instalată mai târziu și cu o durată mai lungă a perioadei reproductive, potrivit eatingwell.com.

Studiile au demonstrat că vitamina C și carotenoizii au demonstrat cele mai puternice legături cu întârzierea debutului menopauzei.

Prin urmare, consumul unei cantități echilibrate de antioxidanți poate reduce riscul de menopauză precoce cu 27%.

Momentul instalării menopauzei nu ține doar de „ceasul biologic”- are un impact real asupra sănătății pe termen lung. O menopauză instalată mai devreme (înainte de 45 de ani) este asociată cu riscuri crescute pentru boli precum afecțiuni cardiace și osteoporoză.

Din acest motiv, identificarea unor factori pe care îi putem controla și care pot influența momentul declanșării menopauzei poate aduce beneficii pentru sănătatea femeilor. Un domeniu promițător este alimentația, în special rolul antioxidanților din dietă. Corpul nostru se confruntă continuu cu stres oxidative – un dezechilibru care poate afecta celulele și accelera îmbătrânirea, inclusiv îmbătrânirea ovarelor. Antioxidanții sunt compuși care combat acest stres.

Un studiu recent a analizat fenomenul și a vrut să determine dacă o dietă bogată în antioxidanți poate fi legată de o instalare mai târzie a menopauzei și de o durată reproductivă mai lungă. Rezultatele au fost publicate în Scientific Reports.

Studiul legăturii antioxidanți-menopauză

Pentru a investiga legătura dintre aportul de antioxidanți și momentul menopauzei, cercetătorii au folosit date din National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), un studiu care colectează informații despre sănătate și nutriție de la mii de persoane din SUA.

Studiul a analizat date de la 4.514 femei aflate la postmenopauză. Vârsta medie de instalare a menstruației a fost de aproximativ 13 ani, iar durata reproductivă medie, de aproximativ 36,5 ani.

Cercetătorii au utilizat un instrument numit Indicele Dietetic Compozit de Antioxidanți (CDAI), care ia în calcul aportul a șase nutrienți-cheie: zinc, seleniu, vitamina A, vitamina C, vitamina E și carotenoizi.

Aportul de antioxidanți întârzie menopauza

Analiza a dezvăluit mai multe legături interesante între aportul de antioxidanți și sănătatea reproductivă:

Un scor mai mare al antioxidanților a fost asociat cu o vârstă mai târzie de instalare a menopauzei și cu o durată reproductivă mai lungă.

Femeile din grupul cu cel mai mare aport de antioxidanți au avut menopauza cu aproape un an mai târziu și o durată reproductivă cu un an mai lungă, decât cele din grupul cu aportul cel mai scăzut.

Aportul ridicat de antioxidanți a fost asociat cu un risc cu 27% mai mic de menopauză precoce (înainte de 45 de ani).

Interesant este că efectele pozitive au atins un „prag” la un scor CDAI de 1,05. Peste acest nivel, aportul suplimentar de antioxidanți nu a mai adus beneficii suplimentare.

Când cercetătorii au analizat nutrienții individuali, doi au ieșit în evidență:

Vitamina C și carotenoizii au avut cea mai puternică asociere cu întârzierea menopauzei.

Însă studiul a avut niște limitări:

Studiul este transversal, deci nu poate demonstra cauzalitatea.

Datele de dietă au fost auto-raportate, ceea ce poate duce la erori.

CDAI include doar șase antioxidanți, ignorând alți nutrienți, cum ar fi polifenolii.

Alimente ce pot amâna menopauza

“Acest studiu sugerează că alegerile alimentare pot influența momentul instalării menopauzei. Menopauza întârziată este asociată cu o serie de beneficii pentru sănătate, precum risc mai scăzut de boli cardiovasculare, osteoporoză și declin cognitiv”, spune nutriționista Lauren Manaker.

Pragul identificat în studiu sugerează că nu este nevoie de cantități uriașe de antioxidanți; o alimentație constant bogată în aceștia este suficientă.

Valorile sugerate pentru atingerea pragului sunt:

Vitamina C: ≥90 mg/zi (ex.: 1 portocală + 1 cană broccoli)

Carotenoizi: ≥6 mg/zi (ex.: 1 morcov mediu + 1 cană spanac)

Zinc: ≥11 mg/zi (ex.: 85 g stridii + 1 porție migdale)

Studiul sugerează că o dietă bogată în antioxidanți ar putea influența îmbătrânirea ovariană și momentul instalării menopauzei. Vitamina C și carotenoizii par a fi nutrienții cei mai importanți în acest context, oferind o imagine mai clară asupra modului în care alimentația poate sprijini sănătatea reproductivă.