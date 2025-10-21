Dincolo de calciu: aceștia sunt nutrienții esențiali pentru sănătatea oaselor, mușchilor și articulațiilor/ De ce este bine să consumi produse lactate îmbogățite cu nutrienți necesari după o anumită vârstă

Numeroase studii confirmă că, în Europa, o mare parte a populației are un aport insuficient de nutrienți cheie pentru menținerea sănătății oaselor, mușchilor și articulațiilor. Zicala populară spune că „suntem ceea ce mâncăm” — și rareori un proverb este atât de adevărat. Alimentația joacă un rol decisiv în buna funcționare a organismului.

Concentrându-ne pe sănătatea oaselor, mușchilor și articulațiilor, realitatea este că o mare parte a populației nu atinge aporturile recomandate de nutrienți esențiali pentru menținerea acestora în stare bună, după cum confirmă diverse studii. Prin urmare, corectarea acestor deficite devine esențială pentru mobilitatea și vitalitatea noastră, susține ABC.

Nutrienții esențiali pentru mobilitate

Primul pas în îngrijirea oaselor, mușchilor și articulațiilor prin alimentație este identificarea nutrienților cheie. Cei mai cunoscuți sunt calciul și vitamina D — indispensabili, dar nu unici.

Colagenul și vitamina C sunt necesari pentru sinteza colagenului propriu-zis, iar alături de acestea joacă un rol important și magneziul, proteinele și vitamina B12. Această combinație nutrițională perfectă menține corpul în formă optimă.

Calciul și vitamina D – baza sănătății oaselor

Dacă am întreba oamenii care este cel mai important nutrient pentru oase puternice, răspunsul majoritar ar fi, fără îndoială, calciul.

Totuși, majoritatea consumatorilor nu ating aportul zilnic recomandat, potrivit studiilor. Lipsa calciului duce la scăderea densității osoase și creșterea riscului de osteoporoză.

Dar nici calciul singur nu este suficient — fără vitamina D, organismul nu îl poate absorbi corect. Și în acest caz, mai puțin de 80% dintre persoane consumă cantități adecvate.

Colagenul și vitamina C – aliații articulațiilor

Deși organismul produce natural colagen, odată cu înaintarea în vârstă producția sa scade, iar structura cartilajelor și a articulațiilor devine mai fragilă, ducând la rigiditate și disconfort.

Pentru o sinteză eficientă de colagen este esențială vitamina C. Numeroase studii clinice arată că suplimentarea cu colagen poate îmbunătăți mobilitatea și reduce durerea la persoanele cu artroză.

Nu este de mirare, așadar, că și colagenul a devenit ingredientul-vedetă pe piața produselor de sănătate și wellness, mai ales pentru că îmbunătățește elasticitatea și rezistența țesuturilor, în special după vârsta de 40 de ani.

În Europa, consumul de produse cu colagen a crescut cu aproape 9% în ultimii ani, cu peste 500 de noi produse lansate între 2022 și 2024. Această creștere se explică prin îmbătrânirea populației și preocuparea tot mai mare pentru menținerea mobilității, având în vedere că 68% dintre persoanele de peste 50 de ani se tem să nu sufere probleme de mobilitate în viitor.

Magneziul, proteinele și vitamina B12

Magneziul contribuie la mineralizarea oaselor și la buna funcționare musculară, însă trei din patru persoane nu ating aportul recomandat.

Vitamina B12, deși consumată în cantități suficiente în general, are o absorbție redusă odată cu vârsta, mai ales la persoanele cu tulburări gastrice.

Proteinele sunt esențiale pentru menținerea masei musculare și furnizează aminoacizii necesari sintezei colagenului. Cele mai valoroase surse sunt ouăle și laptele. La persoanele vârstnice, se recomandă creșterea aportului proteic, punând accent pe proteinele de înaltă calitate.

Un impuls nutrițional pentru oase, mușchi și articulații

Așa cum s-a menționat, lactatele sunt o sursă excelentă de proteine, calciu și vitamine din complexul B. Această caracteristică le transformă într-un vehicul ideal pentru adăugarea de nutrienți suplimentari care lipsesc adesea din dietă.

S-a demonstrat că înlocuirea laptelui obișnuit cu lapte îmbogățit, de exemplu, ajută la acoperirea deficitelor de calciu, magneziu și vitamina C, fără a fi nevoie de suplimente alimentare. Un singur pahar la micul dejun poate îmbunătăți semnificativ profilul nutrițional zilnic, contribuind la fortificarea oaselor, mușchilor și articulațiilor.