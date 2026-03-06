Pediatrii din asistența primară se confruntă cu o schimbare majoră în dieta copiilor, promovată adesea prin intermediul TikTok. Tot mai des, medicii întâlnesc în cabinete familii care se bazează exclusiv pe rețelele sociale sau pe sfaturile influencerilor pentru a introduce sau a elimina alimente din dieta copiilor lor. În multe cazuri, aceste decizii sunt luate fără niciun control medical sau dovezi științifice, fapt ce a început să alarmeze comunitatea medicală, scrie ABC.

Aceste „mode” în nutriția infantilă sunt întâlnite cu o frecvență tot mai mare, după cum a explicat Marta Castell, coordonatoarea Grupului de Gastroenterologie, Nutriție și Endocrinologie al Asociației Spaniole de Pediatrie. În cadrul congresului anual desfășurat la Madrid, aceasta a tras un semnal de alarmă: „Vedem tot mai mulți influenceri care nu sunt profesioniști în domeniul sănătății vorbind pe rețelele sociale despre teme critice, precum băuturile vegetale sau postul intermitent, oferind informații care, de cele mai multe ori, nu sunt verificate.”

Riscurile dietelor și al „autodiagnosticării”

Rezultatul acestui fenomen? Adolescenți care se prezintă la consultații după ce au decis singuri să renunțe la gluten (fără a avea vreo intoleranță diagnosticată), să urmeze diete hipocalorice stricte pentru a slăbi rapid sau să înlocuiască lactatele cu băuturi de ovăz. Motivul? „Au auzit pe cineva pe TikTok” sau „le-a spus ChatGPT”, fără ca vreun medic să valideze aceste schimbări.

Medicii avertizează asupra pericolelor acestor diete

Deficiențe nutriționale: Dietele restrictive pot afecta grav dezvoltarea în etapele critice de creștere.

Tulburări alimentare: Aceste comportamente pot fi primul pas către tulburări grave de conduită alimentară (anorexie, bulimie etc.).

Consecințe pe termen lung: Lipsa monitorizării medicale poate lăsa urme ireversibile asupra sănătății tânărului.

- articolul continuă mai jos -

Confuzia dintre „vegetal” și „sănătos”

Problema nu se limitează la adolescenți. Mulți părinți aleg să înlocuiască alăptarea sau laptele de vacă cu băuturi vegetale, considerându-le (eronat) mai sănătoase. „Pentru un copil sub 2 ani, înlocuirea laptelui matern sau a laptelui de vacă cu o băutură vegetală, cum este cea de ovăz, este inadecvată nutrițional”, afirmă Castell.

Mai mult, băutura de orez este complet nerecomandată copiilor sub 3 ani din cauza conținutului ridicat de arsenic.

O altă tendință observată este demonizarea zahărului în paralel cu adoptarea dietei plant-based. Totuși, pediatrii observă o ironie periculoasă: părinții înlocuiesc alimentele naturale cu produse ultraprocesate care se laudă că sunt „pe bază de plante”. „Burgerii plant-based sunt tot burgeri, iar batoanele plant-based rămân produse ultraprocesate, adesea bogate în grăsimi saturate și zahăr mascat.”