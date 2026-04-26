O vitamină prezentă în alimente obișnuite, precum legumele verzi, ouăle și lactatele, ar putea avea un rol esențial în protejarea inimii și a vaselor de sânge. Specialiștii spun că un aport mai mare de vitamina K poate reduce semnificativ riscul de boli cardiovasculare și poate încetini calcificarea arterială, unul dintre procesele asociate cu infarctul și accidentul vascular cerebral.

Potrivit medicilor, creșterea consumului de vitamina K ar putea fi una dintre cele mai simple și eficiente schimbări alimentare pentru sănătatea inimii, arată Mediafax. Vitamina K are un rol important în gestionarea calciului din organism. Potrivit profesorului Jan Olav Aaseth, de la Inland Norway University of Applied Sciences, această vitamină ajută la transportarea calciului departe de inimă și vasele de sânge, direcționându-l către oase. „Vitamina K este necesară pentru a transporta calciul departe de inimă și vasele de sânge către oase, îmbunătățind astfel sănătatea cardiovasculară și osoasă”, a explicat specialistul.

Acest mecanism este esențial pentru prevenirea calcificării arteriale, proces în care calciul se depune pe pereții vaselor de sânge.

Calcificarea arterelor, un risc care crește odată cu vârsta

Calcificarea arterială este un fenomen frecvent odată cu înaintarea în vârstă. Pe măsură ce calciul se acumulează în vasele de sânge, acestea își pierd elasticitatea și devin mai rigide. Acest proces crește riscul de Infarct miocardic și Accident vascular cerebral.

Cercetătorii spun că majoritatea persoanelor din țările dezvoltate prezintă deja un anumit grad de afectare vasculară după vârsta de 50 de ani.

- articolul continuă mai jos -

Datele recente susțin această legătură. Un studiu realizat în Spania a arătat că persoanele care și-au crescut aportul de vitamina K au avut un risc cu până la 48% mai mic de deces prematur din cauze cardiovasculare. Rezultatele sugerează că schimbările alimentare simple pot avea efecte importante pe termen lung.

Două forme importante: K1 și K2

Vitamina K nu este o singură substanță, ci un grup de compuși. Cele mai importante forme sunt vitamina K1 (filochinonă) și vitamina K2 (menaquinonă). Potrivit profesorului Marc Sim, de la Edith Cowan University, vitamina K1 poate fi transformată de organism în vitamina K2. Diferența este că vitamina K2 pare să fie absorbită mai eficient și rămâne activă mai mult timp în organism.

În timp ce vitamina K1 este importantă pentru coagularea sângelui, vitamina K2 este mai implicată în direcționarea calciului către oase și în protejarea arterelor.

Ce alimente conțin vitamina K

Sursele principale diferă în funcție de tipul vitaminei. Vitamina K1 se găsește mai ales în legumele verzi:

Spanac

Broccoli

Kale

Salată verde

Vitamina K2 este prezentă mai ales în produse de origine animală:

Ou

Carne de pui

Iaurt

Lapte integral

Brânză maturată

Suplimentele, utile doar în anumite cazuri

Interesul pentru suplimentele cu vitamina K este în creștere, însă specialiștii recomandă prudență. Profesorul Aaseth consideră că, în unele cazuri, acestea ar putea fi utile. „Deși o alimentație adecvată este esențială, suplimentele ar putea fi necesare, mai ales după vârsta de 60 de ani”, a spus acesta.

Pe de altă parte, Jennifer Lees, de la University of Glasgow, atrage atenția că suplimentele nu pot înlocui beneficiile unei alimentații complete. „Suplimentarea nu poate oferi aceleași beneficii complexe ca o dietă bogată în fructe, legume și cereale integrale”, a explicat aceasta.

Cei mai mulți specialiști sunt de acord asupra unui punct: alimentația este cea mai sigură și eficientă cale de a obține vitamina K. Profesorul Marc Sim spune că prioritatea trebuie să fie îmbunătățirea calității dietei. Prin consum regulat de legume verzi și alimente naturale, organismul poate primi cantitatea necesară pentru protejarea inimii și a oaselor.

Într-un context în care bolile cardiovasculare rămân principala cauză de mortalitate la nivel mondial, o schimbare simplă în farfurie ar putea face o diferență majoră.