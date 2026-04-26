Utilizarea produselor împotriva insectelor, considerată banală în gospodării, ar putea avea efecte neașteptate asupra mediului. Un studiu recent arată că anumite substanțe folosite pentru alungarea țânțarilor pot afecta grav capacitatea bondarilor de a se orienta și de a reveni la cuib. Descoperirea ridică semne de întrebare privind impactul real al acestor produse asupra polenizatorilor.

Cercetarea a fost realizată de specialiști de la universități din Finlanda, care au analizat efectele unei substanțe numite prallethrin. Aceasta este utilizată frecvent în dispozitivele anti-țânțari folosite în aer liber. Rezultatele arată că expunerea, chiar și pentru perioade scurte, nu ucide imediat insectele, dar le afectează un mecanism esențial: orientarea, artată Earth.com.

Pentru bondari, capacitatea de a reveni la cuib este vitală. Aceste insecte colectează hrană pentru colonie, iar fiecare individ joacă un rol important. Dacă un lucrător nu se mai întoarce, colonia pierde resurse și energie. În timp, aceste pierderi se pot acumula și pot duce la slăbirea sau chiar dispariția întregului grup.

Insectele își pierd capacitatea de orientare

Studiul a analizat comportamentul a 167 de bondari din specia Bombus terrestris. Insectele au fost expuse la substanță pentru diferite intervale de timp, apoi au fost eliberate la o distanță de un kilometru de cuib. Rezultatele au fost clare și îngrijorătoare. În grupul neexpus, aproximativ 37% dintre insecte au reușit să se întoarcă. În schimb, după 10 minute de expunere, doar 17% au revenit, iar după 20 de minute, procentul a scăzut la doar 5%.

Un aspect important este că insectele nu au murit în urma expunerii. Ele au rămas active, dar dezorientate. Cercetătorii subliniază că acest tip de efect este mai greu de observat decât mortalitatea directă. Cu toate acestea, impactul asupra coloniei poate fi la fel de grav.

Bondarii sunt polenizatori esențiali pentru agricultură și ecosisteme. Ei contribuie la fertilizarea plantelor și la producția de alimente. Declinul lor a fost deja asociat cu factori precum pesticidele, pierderea habitatelor și schimbările climatice. Noua cercetare adaugă o altă piesă importantă în acest puzzle complex.

Substanța, considerată „sigură”

Produsele pe bază de prallethrin sunt adesea percepute ca fiind sigure pentru utilizarea casnică. Ele sunt frecvent folosite pe terase, în grădini sau în apropierea locuințelor. Cu toate acestea, studiul sugerează că efectele asupra insectelor benefice pot fi semnificative, chiar dacă nu sunt imediat vizibile. În plus, specialiștii atrag atenția că este nevoie de o evaluare mai atentă a acestor substanțe.

Impactul asupra comportamentului insectelor, nu doar asupra supraviețuirii, ar trebui luat în calcul. În lipsa unor astfel de analize, riscurile reale pot rămâne ascunse. Bondarii, esențiali pentru echilibrul ecosistemelor, pot fi afectați de substanțe pe care oamenii le folosesc fără să le considere periculoase. Studiul deschide astfel o dezbatere necesară despre modul în care produsele de uz comun influențează mediul înconjurător.