În zonele muntoase de la țărmul Mării Negre din nordul Turciei se produce un tip de miere unic în lume, cunoscut sub numele de „deli bal” sau „mad honey”. Mierea are proprietăți benefice, dar și efecte neurotoxice neobișnuite și potențial periculoase pentru consumatori, scrie CNN.

Deli bal este produsă în cantități mici și doar în două regiuni ale globului. Una este zona turcească a Mării Negre, iar cealaltă regiunea muntoasă din Nepal. Mierea capătă o culoare roșcată ca nămolul și are un gust ușor amar datorită prezenței unei neurotoxine naturale numite grayanotoxină. Aceasta este derivată din nectarul unor specii de rododendron. Localnicii și apicultorii din munții Kaçkar – unde condițiile climatice favorizează înflorirea rododendronilor – spun că deliciul acesta este un preparat tradițional vechi. Mierea este folosită de secole nu doar ca aliment, ci și ca remediu tradițional pentru diverse afecțiuni. De la hipertensiune și indigestie la probleme de energie și circulație. În unele sate, o linguriță de miere „nebună” se adaugă dimineața în lapte sau apă caldă ca tonic, arată ndtv.com.

Efecte neobișnuite și riscuri pentru sănătate

Deși folosită în medicina populară, mierea „mad honey” sau „deli bal” poate provoca efecte fiziologice marcate. Grayanotoxinele acționează asupra sistemului nervos și pot determina scăderea tensiunii arteriale, încetinirea ritmului cardiac și simptome neurologice cum ar fi amețeli, greață, pierderea coordonării și confuzie. În doze mai mari, consumul poate duce la sincopă, convulsii sau, rareori, la alte complicații medicale. Este nevoie doar de o cantitate relativ mică pentru a produce modificări simțite de consumatori. Mierea nu este un „super-aliment” fără efecte secundare, mai ales pentru persoanele neobișnuite cu compușii săi biologici.

Un produs căutat la prețuri ridicate

Datorită rarității și efectelor sale distinctive, mierea deli bal se vinde la prețuri semnificative pe piață. Apicultorii din regiunea turcească a Mării Negre o consideră un produs de lux. Iar turiștii veniți din străinătate o caută adesea ca suvenir sau remediu curios.

Deli bal este un exemplu rar de produs alimentar care combină tradiția milenară cu proprietăți biologice neobișnuite, cunoscute încă din Antichitate. Există relatări istorice despre trupele romane care au fost date peste cap după ce au consumat astfel de miere pe teritoriul actual al Turciei. În același timp, consumul său cere prudență. Chiar dacă mulți localnici îl apreciază ca remediu tradițional, grayanotoxinele pot avea efecte puternice asupra organismului. Iar administrarea necontrolată poate duce la probleme de sănătate. Astfel, deliciul turcesc nu este doar o curiozitate gastronomică, ci și un exemplu fascinant de cum tradițiile locale pot produce alimente cu efecte neașteptate între remediu și risc.

În tradiția locală, o cantitate mică este consumată dimineața. Oamenii o folosesc pentru energie și pentru susținerea circulației. Este promovată și ca ajutor pentru tensiunea arterială. Totuși, efectele sale nu sunt lipsite de riscuri. Medicii avertizează că doza face diferența.