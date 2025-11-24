Nutriția influențează aproape toate aspectele sănătății, iar prevenția cancerului nu face excepție. Specialiștii în nutriție oncologică spun că anumite alimente ar trebui să fie nelipsite din bucătărie, pentru că pot contribui la reducerea riscului de cancer, notează The Parade.

„Ceea ce mâncăm influențează inflamația, reglarea hormonilor, funcția imunitară și chiar modul în care sunt exprimați genele noastre”, explică Alison Tierney, nutriționist oncolog.

O dietă sănătoasă ajută și la prevenirea stresului oxidativ, proces în care celulele deteriorate pot favoriza apariția cancerului și a altor boli, subliniază Jeanna Rich, nutriționist oncolog la OSF HealthCare.

Potrivit American Cancer Society, aproximativ 20% dintre cancere sunt asociate cu o alimentație nesănătoasă, greutate corporală excesivă, sedentarism și consum prea mare de alcool.

Legătura dintre alimentație și riscul de cancer

„Mâncarea este plină de nutrienți care luptă împotriva cancerului, inclusiv polifenoli, carotenoizi și alte subclase numite flavonoide, antioxidanți și chiar fibre și prebiotice”, spune Rich.

Dieta bazată pe plante (bogată în fructe, legume, cereale integrale, leguminoase, nuci și semințe) oferă numeroși compuși protectori. „Acești nutrienți lucrează împreună pentru a reduce stresul oxidativ și inflamația, doi factori care pot contribui la dezvoltarea cancerului”, explică Tierney.

Un nutrient esențial, dar adesea subestimat, este fibra. „Fibra este un nutrient subapreciat când vine vorba de prevenirea cancerului”, spune ea. „Ajută la reglarea hormonilor precum estrogenul și insulina, susține digestia și hrănește un microbiom intestinal sănătos, care poate juca un rol esențial în reducerea riscului de cancer”.

Mâncatul conștient ajută, de asemenea, la prevenirea supraalimentării. „Supraalimentarea duce la fluctuații ale glicemiei, calorii inutile, zaharuri adăugate sau creștere involuntară în greutate, iar toate acestea favorizează inflamația și grăsimea viscerală, care pot stimula dezvoltarea cancerului”, explică Rich.

Tierney recomandă și evitarea alimentelor ultraprocesate, a alcoolului și a cărnii roșii.

5 alimente pe care nutriționiștii oncologi le au mereu în bucătărie

Un stil alimentar predominant vegetal este cel mai bine susținut de studii pentru reducerea riscului de cancer. „Nu este vorba despre perfecțiune, ci despre progres”, spune Tierney. „Fiecare pas mic către o farfurie mai bogată în legume poate face o diferență reală în timp”.

Rich precizează că acest tip de dietă nu înseamnă neapărat renunțarea totală la carne. „Ar trebui să mănânci porții mai mari de legume și porții mai mici de carne sau produse de origine animală”, recomandă ea.

1. Tofu și lapte de soia

Produsele din soia conțin izoflavone, compuși vegetali care susțin echilibrul hormonal. Studiile arată că pot reduce riscul cancerelor hormonodependente.

2. Semințe de in

„Semințele de in măcinate sunt bogate în lignani, compuși vegetali care susțin echilibrul hormonal și pot reduce riscul de cancer de sân”, explică Tierney. Ea recomandă adăugarea a una-două lingurițe în terci, iaurt sau smoothie, zilnic.

3. Broccoli

Broccoli, kale și varza de Bruxelles conțin substanțe cu rol protector. „Aceste legume ajută organismul să neutralizeze și să elimine carcinogenii și susțin metabolismul estrogenului”, spune Tierney.

Rich completează: „Ele îmbunătățesc mecanismele de reparare a ADN-ului și inhibă activarea carcinogenilor”.

„Consumarea unei varietăți de legume crucifere de câteva ori pe săptămână este un obicei simplu și puternic”, adaugă Tierney.

4. Fructe de pădure

Fructele de pădure sunt bogate în antocianine și vitamina C. „Îmi place să păstrez afine și zmeură congelate. Sunt accesibile și la fel de nutritive ca cele proaspete”, spune Tierney.

5. Fasole și linte

„Fibrele, amidonul rezistent și compușii fenolici din fasole și linte susțin un microbiom intestinal sănătos și ajută la reglarea inflamației”, spune Tierney. Acestea ajută și la stabilizarea glicemiei și reducerea hormonilor asociați creșterii celulelor canceroase.

Alte alimente care pot contribui la reducerea riscului de cancer

„Mâncatul în culori diferite este o abordare excelentă”, explică Rich. „Fiecare culoare de fructe, legume, cereale integrale, nuci și leguminoase oferă un set unic de nutrienți și compuși protectori”.

Variația alimentelor ajută și la diversificarea microbiomului intestinal, cu efecte benefice pentru imunitate.

Hidratarea este esențială. „Apa este adesea numită nutrientul uitat, dar joacă un rol extrem de important în prevenirea cancerului”, spune Rich.

„O hidratare bună diluează concentrația potențialilor carcinogeni din urină și ajută la eliminarea deșeurilor”, explică ea.