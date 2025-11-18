Iarna este sezonul preparatelor consistente, însă legumele nu ar trebui să lipsească din farfurie, iar sfecla este una dintre cele mai bune opțiuni ale sezonului rece. „Sfecla este, de fapt, din aceeași familie cu amarantul și quinoa”, explică May Tom, RD, dietetician specializat în medicină funcțională. „Rădăcinile sunt pământii, amidonoase și dulci, iar frunzele sunt verzi și, atunci când sunt gătite, au un gust ușor asemănător cu mangoldul”, notează publicația Parade.

La fiecare porție, sfecla oferă nutrienți esențiali organismului. Specialiștii spun că, în general, este sănătos să mănânci sfeclă zilnic, însă nu pentru toată lumea este recomandat acest obicei. Nutriționiștii explica ce se întâmplă cu organismul atunci când consumi sfeclă în fiecare zi, de la beneficii pentru inimă și creier, până la schimbarea culorii urinei.

Valorile nutriționale ale sfeclei

„Sfecla este o legumă-rădăcină bogată în nutrienți, cu numeroase beneficii potențiale pentru sănătate”, spune Julia Zumpano, dietetician la Cleveland Clinic. Ea subliniază în special conținutul de potasiu și fibre, esențiale pentru sănătate.

100 de grame de sfeclă fiartă conțin:

44 calorii

1,7 g proteine

0,2 g grăsimi

10 g carbohidrați

2 g fibre

80 µg folat

305 mg potasiu

23 mg magneziu

3,6 mg vitamina C

0,79 mg fier

Ce se întâmplă când mănânci sfeclă zilnic?

Specialiștii spun că sfecla consumată regulat sprijină digestia, sănătatea inimii, imunitatea și performanța sportivă. Totuși, unii oameni pot experimenta balonare sau pete roșiatice pe dinți și haine.

1. Sistemul imunitar se întărește

„Culoarea intensă oferă o sursă bogată de antioxidanți, care susțin un sistem imunitar sănătos și reduc inflamația”, explică Zumpano. „S-a demonstrat că sfecla joacă un rol în prevenirea cancerului”.

2. Digestia devine mai regulată

„Cu 4 grame de fibre la o porție de o cană, sfecla te ajută să ai mișcări intestinale regulate și reduce balonarea și gazele atunci când este consumată constant”, spune Courtney Pelitera, nutriționist.

3. Riscul de boli cardiovasculare scade

„Nitrații din sfeclă se transformă în acid nitric, un compus care relaxează și dilată vasele de sânge”, explică Zumpano. „Datorită controlului asupra tensiunii arteriale și activității antioxidante, sfecla poate preveni bolile de inimă și accidentul vascular cerebral”.

4. Sănătatea creierului este sprijinită

„Un flux sanguin mai bun, datorat nitraților din dietă, poate îmbunătăți concentrarea și funcția cognitivă odată cu înaintarea în vârstă”, notează Dr. Chris Mohr. Studiile arată că sucul de sfeclă poate crește fluxul de sânge către lobul frontal.

5. Rezistența la efort crește

„Concentrația ridicată de oxid nitric îmbunătățește fluxul sanguin oxigenat către mușchi”, afirmă Pelitera. Cercetările indică faptul că sportivii de anduranță își maximizează performanța consumând suc de sfeclă cu 2, 3 ore înainte de exercițiu.

6. Aport mai mare de electroliți

„Frunzele de sfeclă sunt o sursă bună de potasiu, cu aproximativ 1.300 mg într-o cană de frunze gătite, comparativ cu o banană medie, care are aproximativ 400 mg”, spune Tom.

7. Mai mult fier în alimentație

„Frunzele de sfeclă sunt o sursă excelentă de fier, oferind aproximativ 2,7 mg la o cană de frunze gătite”, explică Tom.

8. Inflamația scade

Dr. Mohr explică faptul că betalainii (pigmenții roșii-violet) au proprietăți antiinflamatoare și sprijină organe precum inima, ficatul și rinichii.

9. Controlul greutății devine mai ușor

„Sfecla este un instrument excelent pentru pierderea în greutate. Te poate ajuta să te simți sătul în timpul meselor, reducând gustările și menținând un aport caloric scăzut”, spune Pelitera.

10. Vederea este protejată

„Frunzele de sfeclă sunt o sursă excelentă de beta-caroten și alfa-caroten, pe care organismul le transformă în vitamina A”, explică Tom. „Sunt o sursă de carotenoizi, precum luteina și zeaxantina, care susțin sănătatea ochilor”.

11. Posibile episoade de balonare

„Creșterea bruscă a aportului de fibre, fără creșterea consumului de lichide, poate provoca balonare și gaze”, avertizează Pelitera.

12. Pete pe dinți și haine

„Sfecla pătează dinții, mâinile și hainele”, spune Dr. Mohr. „Pigmentul intens se transferă ușor și poate fi dificil de gestionat”.

13. Urina și scaunul pot deveni roșii

„Sfecla roșie va determina scaunul și, posibil, urina să capete o nuanță roșie”, explică Pelitera. „Acest lucru este cauzat de un pigment absorbit în tractul digestiv și se numește beeturie. Este inofensiv. Totuși, dacă persistă mai mult de două-trei zile, poate indica o deficiență de fier”.

14. Pietre la rinichi

„Sfecla este bogată în oxalați”, spune Pelitera, ceea ce poate crește riscul de pietre la rinichi la persoanele predispuse. Tom adaugă că gătirea sfeclei poate reduce acest efect.

3 moduri de a integra sfecla în dietă