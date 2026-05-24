Menopauza vine adesea la pachet cu simptome intens discutate precum bufeurile sau creșterea în greutate, însă multe femei se confruntă și cu efecte mai puțin vorbite, care țin de sănătatea intimă și sexuală. Uscăciunea vaginală, disconfortul, scăderea libidoului sau simptomele urinare apar frecvent pe fondul reducerii nivelului de estrogen și progesteron, potrivit Health.

O nouă analiză publicată în International Journal of Impotence Research sugerează că izoflavonele din soia — compuși vegetali prezenți în tofu, tempeh sau laptele de soia — ar putea ajuta la ameliorarea unor simptome genito-urinare asociate menopauzei.

Ce sunt izoflavonele din soia și de ce sunt studiate pentru menopauză

Izoflavonele sunt compuși vegetali din categoria fitoestrogenilor, adică substanțe care au o structură asemănătoare estrogenului și pot interacționa, într-o anumită măsură, cu receptorii estrogenici din organism.

Asta nu înseamnă însă că funcționează precum terapia hormonală de substituție.

Medicul Heather Bartos, specialist în obstetrică-ginecologie și menopauză, explică faptul că izoflavonele nu înlocuiesc estrogenul, dar pot produce un efect asemănător, mai ales la nivelul țesuturilor vaginale și urinare afectate de menopauză.

- articolul continuă mai jos -

Spre deosebire de terapia hormonală, care presupune doze precise și intervenție medicală directă, fitoestrogenii din soia au un efect considerabil mai blând.

Ce au observat cercetătorii în studiile analizate

Analiza publicată în International Journal of Impotence Research a evaluat 13 studii clinice randomizate care au inclus în total 1.325 de femei aflate în postmenopauză.

Participantele au consumat fie alimente bogate în soia, fie suplimente cu izoflavone în doze cuprinse între 40 și 160 mg pe zi, pe perioade între patru și 24 de săptămâni.

Cercetătorii au urmărit modificările simptomelor asociate menopauzei, inclusiv:

uscăciunea vaginală;

disconfortul urinar;

bufeurile;

transpirațiile nocturne;

modificările emoționale și ale libidoului.

Rezultatele au arătat îmbunătățiri moderate în ceea ce privește uscăciunea vaginală și simptomele urogenitale, inclusiv senzația de presiune pelvină, urgența urinară sau disconfortul.

În schimb, izoflavonele nu au avut efecte semnificative asupra bufeurilor, transpirațiilor nocturne sau durerii din timpul contactului sexual.

Tofu, tempeh și laptele de soia pot aduce izoflavone în alimentație

Izoflavonele apar natural în alimente precum:

tofu;

boabele de soia;

tempeh;

laptele de soia;

miso.

Dieteticiana Melissa Groves Azzaro spune că organismul ar putea absorbi mai eficient izoflavonele din alimente decât din suplimente, deși suplimentele conțin de regulă doze mai mari.

Specialiștii atrag însă atenția că obținerea unor cantități comparabile cu cele folosite în studii necesită consecvență alimentară. Pentru un aport de aproximativ 80–100 mg de izoflavone pe zi ar putea fi nevoie de două sau trei mese care conțin produse din soia.

Printre alimentele bogate în izoflavone se numără:

jumătate de cană de boabe de soia gătite — aproximativ 47 mg;

85 g de tempeh — aproximativ 37 mg;

o cană de lapte de soia — aproximativ 30 mg;

85 g tofu — aproximativ 20 mg.

Pentru cine ar putea fi utile izoflavonele din soia

Specialiștii spun că izoflavonele nu sunt un substitut pentru terapia hormonală, însă ar putea reprezenta o opțiune complementară pentru femeile care: