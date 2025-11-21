Atunci când ești calibrat pe mâncare sănătoasă, ești atent ca orice masă sau gustare să se încadreze în principiile considerate sănătoase. Desertul poate fi și el o alegere hrănitoare.

Haideți să vedem 5 variante sănătoase ce pot fi făcute cu ușurință în casă.

1. Banana bread

Un clasic reinventat, fără zahăr adăugat, plin de aromă și energie bună, care te ajută să dai un sens bananelor prea coapte din bucătărie.

Ingrediente:

3 banane bine coapte

2 ouă

150 g făină integrală (sau ovăz măcinat)

2 linguri ulei de cocos (sau de măsline)

1 linguriță praf de copt

Scorțișoară, vanilie după gust

(Opțional: nuci, fulgi de ciocolată neagră pentru decor)

Mod de preparare:

Pisează bananele, adaugă ouăle și restul ingredientelor, amestecă și toarnă compoziția într-o tavă tapetată. Coace 40–45 min la 180°C.

De ce e sănătoasă: Bananele oferă dulceață naturală, iar făina integrală aduce fibre. Este o gustare excelentă pentru parc, pentru savurat alături de o cafea bună sau de pus la pachet celui mic într-o excursie.

2. Chec aperitiv sărat

Un chec ușor, bogat în proteine, ideal pentru micul dejun sau gustare și te ajută să găsești o utilizare practică acelor ambalaje aproape goale din frigider. Excelent de făcut spre sfârșitul săptămânii, când frigiderul se mai golește.

Ingrediente:

3 ouă

100 g brânză proaspătă sau telemea slabă sau mozzarella

1 dovlecel ras (stors de apă)

50 ml iaurt

150 g făină integrală

1 plic praf de copt

Măsline, ierburi aromatice, orice altceva vă place să mai conțină

Mod de preparare:

Amestecă toate ingredientele, toarnă în formă de chec și coace 35–40 min la 180°C. Dacă aveți forme de brioșe la îndemână le puteți utiliza în locul clasicei forme de chec.

3. Clătite din banane pentru cei mici (și nu numai)

O rețetă gata în 3 minute, perfectă pentru mic dejun sau gustare.

Ingrediente:

1 banană coaptă

2 ouă

Scorțișoară (opțional)

Mod de preparare:

Zdrobește banana, amestec-o cu ouăle și scorțișoara, apoi toarnă mici cercuri într-o tigaie antiaderentă. Gătește pe fiecare parte 1–2 minute. Dacă ți se pare că se lipește compoziția, adaugă puțin ovăz măcinat sau făină. Pune un pic de ulei sau unt când le coci pentru un gust desăvârșit. Pot fi savurate cu iaurt sau puțină miere.

4. Budincă de chia cu lapte vegetal și fructe

Desert ușor, perfect pentru mic dejun sau gustarea de după-amiază.

Ingrediente:

3 linguri semințe de chia

200 ml lapte vegetal (migdale, cocos, ovăz) sau lapte animal, dacă preferi

1 linguriță miere sau sirop de arțar

Fructe proaspete pentru topping

Mod de preparare:

Amestecă chia cu laptele și îndulcitorul, lasă la frigider peste noapte. Dimineața adaugă fructe și scoate-l din frigider cu 30–45 de minute înainte, pentru ca aromele să fie savurate mai bine la temperatura camerei.

5. Trufe raw din curmale, nuci și cacao sau raffaello vegan

Un desert plin de energie, fără zahăr, fără coacere, fără vină, dar cu gust intens.

Ingrediente:

10 curmale fără sâmburi; puteți adăuga prune, smochine, orice alte fructe uscate aveți la îndemână

100 g nuci sau migdale

2 linguri cacao

1 linguriță ulei de cocos (opțional)

Un praf de sare

Mod de preparare:

Mixează totul în robot până devine o pastă densă. Formează biluțe și tăvălește-le prin cocos sau semințe. Lista de ingrediente este practic nelimitată și nu ai nicio restricție. Urmărește doar să ai o compoziție ce poate fi ușor modelată sub formă de biluțe, pe care le tăvălești prin cocos și le pui în frigider pentru a fi un deliciu dulce la îndemână.