Oricine a încercat să gătească ceva cu tapioca știe cât este de sensibilă la timpul de fierbere. Dacă ai lăsat-o prea mult pe foc, s-a zis cu ea. Exact asta mi s-a întâmplat mie. Am lăsat-o să fiarbă până am uitat de ea, iar când am scurs-o și am clătit-o, nu mi-a mai rămas decât o lingură de bule transparente. Jeleul era deja pregătit, așa că a trebuit să improvizez ceva. Ceea ce mi-a venit cel mai repede în minte a fost budinca de griș a mamei mele. Nu era însă tocmai ceea ce îmi doream, așa că am improvizat mai departe. Am amestecat grișul cu frișcă, iar rezultatul a fost un deliciu.

Mai jos este rețeta pe care o recomand iubitorilor de dulciuri nu foarte dulci, dar cu gust bogat.

Ingrediente:

320 ml compot de vișine (sau orice compot de fructe)

10 g gelatină

200 ml frișcă lichidă

50 g griș

500 ml lapte

1–2 linguri de zahăr, după gust

Cum procedăm

Preparăm mai întâi grișul. Punem laptele la fiert, iar când începe să clocotească, oprim focul sau luăm cratița de pe aragaz. Adăugăm grișul în ploaie și amestecăm continuu cu un tel, pentru a evita cocoloașele. Punem una-două linguri de zahăr, în funcție de preferință. Așezăm din nou cratița pe foc și amestecăm până când compoziția se îngroașă. Lăsăm apoi grișul la răcit, cu o folie de prospețime lipită direct pe suprafața preparatului ca să nu formeze crustă.

Până se răcește grișul, ne ocupăm de jeleu. Eu am folosit un borcan de 320 ml de compot de vișine, dar se poate folosi orice compot, cu fructele preferate. Alternativ, puteți prepara jeleul din fructe proaspete: le puneți la fiert, iar după ce s-au înmuiat și au lăsat suc, le amestecați cu gelatina (urmați instrucțiunile de pe pachet).

Am separat întâi sucul de fructe (rece) și l-am amestecat cu gelatina. Am așteptat 10 minute (conform instrucțiunilor de pe pachet), apoi am adăugat înapoi fructele și am pus la încălzit puțin în bain marine, pentru ca gelatina să se topească, apoi le-am turnat în pahare. Le-am înclinat ușor și le-am lăsat la răcit, încercând inițial să fac rețeta cu tapioca și reorientându-mă apoi spre budinca de griș. Se pot turna însă și în strat drept, de 1–2 cm, apoi se lasă la rece până se încheagă.

Între timp, batem frișca lichidă cu mixerul până când devine fermă. După ce grișul s-a răcit complet, încorporăm frișca treptat, câte o lingură, amestecând ușor. Aproximativ un sfert din frișcă se păstrează pentru decor.

După ce jeleul s-a închegat, adăugăm peste el un strat din budinca de griș cu frișcă. Dacă ați ales varianta cu straturi orizontale, restul de jeleu se poate încălzi ușor, fără a-l fierbe, și se toarnă deasupra, apoi paharele se pun din nou la rece. Dacă paharele au fost înclinate, completăm spațiul rămas cu budinca de griș.

La final, decorăm cu frișca păstrată. Desertul se lasă la frigider încă 10–20 de minute, pentru ca toate straturile să capete consistență, apoi este gata de servire.