Industria laptelui din Germania a reușit să încheie anul 2025 cu rezultate bune, în pofida unor condiții de piață instabile. Totuși, perspectivele pentru 2026 sunt privite cu rezerve, pe fondul presiunilor crescânde asupra prețurilor, al costurilor ridicate și al unui context internațional mai complicat, conform publicației Agrarheute.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Prezent la Săptămâna Verde Internațională de la Berlin, Detlef Latka, președintele Asociației Industriei Laptelui din Germania (MIV) și CEO al Hochwald Foods, a declarat că anul 2025 a fost, per ansamblu, unul favorabil pentru procesatori. „Am reușit să încheiem și 2025 cu cifre de afaceri anuale bune și ridicate, chiar dacă finalul de an a fost mai degrabă modest”.

Producția de lapte crește, prețurile intră sub presiune

În prima parte a anului 2025, volumele mai mici de lapte au dus la creșterea prețurilor produselor lactate. Situația s-a schimbat însă în a doua jumătate a anului, când producția de lapte a scăzut mult mai puțin decât ar fi fost de așteptat sezonier.

Fenomenul nu a fost limitat la Germania sau la Uniunea Europeană, ci s-a manifestat la nivel global. În acest context, UE-27 a atins în 2025 un nivel record al producției, estimat la 148,1 milioane de tone de lapte într-un singur an calendaristic. Comparativ cu 2024, producția a crescut cu aproximativ 1,1% în Germania și cu 1,8% la nivelul Uniunii Europene. Creșterea globală a volumelor a pus presiune directă asupra prețurilor produselor lactate.

De ce există atât de mult lapte pe piață

Reprezentanții MIV indică mai mulți factori care au contribuit la creșterea producției. În anul precedent, boala limbii albastre a afectat efectivele din Germania, Țările de Jos și Belgia, ceea ce a dus la un nivel neobișnuit de scăzut al producției în perioada de comparație. În 2025, acest lucru s-a tradus prin fătări întârziate și o modificare a curbei obișnuite de livrare a laptelui, mai ales în ultimul trimestru al anului.

În plus, condițiile meteorologice din timpul verii au fost favorabile pentru animale. Episoadele de caniculă au fost puține și scurte, ceea ce a redus stresul termic la nivelul efectivelor. Numărul sacrificărilor de vaci a fost, de asemenea, mai mic.

La acestea s-au adăugat disponibilitatea unor cantități mari de furaje de bază de bună calitate, la prețuri scăzute, precum și costuri mai mici pentru furajele achiziționate și pentru îngrășăminte.

Îngrijorări legate de evoluția prețului laptelui

Cea mai mare preocupare a industriei rămâne evoluția prețului laptelui în perioada următoare. În 2025, prețul laptelui s-a menținut mult timp la un nivel foarte ridicat. „Probabil va fi al doilea cel mai mare preț al laptelui plătit vreodată producătorilor, ca medie anuală”.

Pentru 2026, însă, sectorul privește cu prudență. Specialiștii se așteaptă la o scădere a volumelor de lapte abia spre mijlocul anului, în timp ce prețurile au început deja să coboare, cu un decalaj față de evoluțiile din piață. Pe piețele spot și în cotațiile din UE și de la Global Dairy Trade apar prime semne de stabilizare.

Efectivele de vaci de lapte, în ușoară creștere

Pentru prima dată din 2014, statisticile arată o creștere a numărului de vaci de lapte față de anul precedent. În același timp, prețul de sacrificare pentru vacile de lapte este în creștere, ceea ce, în contextul scăderii prețului laptelui, ar putea face mai atractivă ieșirea din producție pentru unii fermieri și ar putea accelera schimbările structurale din sector.

Asociația de vârf anticipează și continuarea scăderii sistemului de creștere cu legare. Dacă în 2010 aproximativ 27% dintre vacile de lapte erau crescute în acest sistem, până în 2020 ponderea a scăzut la 11%. Potrivit Institutului Thünen, în urmă cu șase ani circa 417.000 de vaci erau încă ținute în acest mod, iar până în 2026 numărul lor va fi semnificativ mai mic.

Prețuri scăzute la unt și produse lactate

La începutul anului, prețurile untului au pornit de la un nivel mai ridicat, însă spre finalul lui 2025 consumatorii au asistat la o competiție de prețuri fără precedent în retailul alimentar. În a doua jumătate a anului, în special în ultimul trimestru, prețurile produselor lactate și ale laptelui de consum au scăzut, ceea ce a redus presiunea asupra bugetelor gospodăriilor.

Vânzările de brânzeturi au continuat să crească, dar într-un ritm mai lent decât în anul anterior. În segmentul alternativelor vegetale, produsele de tip brânză și iaurt au o pondere redusă. Doar băuturile alternative ajung la aproximativ 13% din consumul total de lapte de băut, însă sunt departe de ritmurile de creștere din anii anteriori.

Piața internațională a laptelui, tot mai dificilă

Condițiile de export au devenit mai puțin favorabile față de anii trecuți. Euro puternic și dolarul slab afectează competitivitatea, iar taxele vamale impuse de Statele Unite și China îngreunează suplimentar comerțul. Aceste bariere au dus la o reconfigurare a fluxurilor comerciale globale, iar produsele europene concurează mai dur cu cele ale altor țări.

Deși comerțul mondial cu produse lactate continuă să crească, cererea nu ține pasul cu oferta tot mai mare. În consecință, Germania și Uniunea Europeană au pierdut cote de piață la exporturile de brânză, unt și lapte praf integral, singura categorie cu evoluție pozitivă fiind laptele praf degresat. Detlef Latka a descris situația pieței mondiale ca fiind instabilă și și-a exprimat speranța că, în 2026, calitatea ridicată a produselor lactate germane va reuși să se impună în noile condiții.

2026, un an dificil pentru sectorul laptelui

Pentru anul în curs, liderul MIV s-a arătat rezervat. Potrivit acestuia, 2026 nu va fi un an ușor pentru industria laptelui, pe fondul prețurilor ridicate la energie, al poverii birocratice și al incertitudinilor persistente de pe piețele de export, factori care continuă să apese asupra fermierilor și procesatorilor.