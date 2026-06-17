Cunoscut în întreaga lume drept „Depozitul Apocalipsei”, Depozitul Global de Semințe din Arhipelagul Svalbard a atins un nou prag important. Unitatea de conservare aflată în nordul Norvegiei găzduiește acum peste 1,4 milioane de eșantioane de semințe, după ce a primit un nou transport format din peste 15.000 de mostre provenite din mai multe regiuni ale lumii.

Anunțul a fost făcut de partenerii proiectului, care au precizat că este cel de-al doilea transport de semințe primit în acest an și al 70-lea de la inaugurarea depozitului, în 2008, scrie Agerpres.

După recepționarea noului lot, numărul total al eșantioanelor conservate în rezerva globală a ajuns la 1.401.285. Cele 15.387 de noi mostre provin de la 11 bănci de gene din întreaga lume și au fost depuse pentru conservare pe termen lung în cea mai mare instalație de rezervă securizată dedicată semințelor.

Depozitul este construit în interiorul unui munte de pe insula Spitsbergen și are rolul de a proteja diversitatea culturilor agricole ale planetei în cazul unor crize majore.

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Contribuții importante din Coreea de Sud și Regatul Unit

Printre cele mai importante livrări din această rundă s-au numărat cele provenite din Coreea de Sud și Regatul Unit. Administrația pentru Dezvoltare Rurală din Coreea de Sud a trimis aproximativ 6.000 de mostre de semințe aparținând unui număr de 50 de specii. Colecția include cereale, legume și plante leguminoase.

La rândul său, Centrul John Innes din Norwich a transferat întreaga colecție națională britanică de semințe de ovăz, aproximativ 1.000 de accesiuni dintr-o colecție globală de soiuri tradiționale de orz și câteva sute de varietăți de grâu. Noile loturi depozitate reflectă diversitatea agriculturii mondiale.

Colecția existentă în prezent include culturi provenite din Africa, Europa, Asia și America. Printre acestea se regăsesc secară, ovăz și hrișcă din Polonia, ardei și fasole din Olanda, dar și mostre braziliene de caju, arahide, ricin și susan. Prin acumularea acestor resurse genetice, cercetătorii urmăresc să păstreze cât mai multe varietăți agricole pentru generațiile viitoare.

O rezervă pentru situații extreme

Depozitul Global de Semințe din Svalbard a fost creat în 2008 ca o ultimă linie de apărare pentru patrimoniul agricol al omenirii. Situat la jumătatea distanței dintre Europa și Polul Nord, complexul este săpat adânc în permafrostul arctic, ceea ce oferă condiții ideale pentru conservarea semințelor pe perioade foarte lungi.

Proiectul este administrat printr-un parteneriat între Guvernul Norvegiei, Centrul Nordic pentru Resurse Genetice și organizația internațională Crop Trust. Scopul său este de a proteja culturile agricole împotriva unor amenințări precum războaiele, bolile, dezastrele naturale sau schimbările climatice.

Importanța depozitului nu este doar teoretică. Între 2015 și 2019, rezerva din Svalbard a fost folosită pentru refacerea unor colecții de semințe afectate de războiul civil din Siria. A fost pentru prima dată când semințele depozitate în Arctica au fost retrase și utilizate pentru reconstruirea unei bănci genetice compromise de conflict.

Experiența a demonstrat rolul practic al proiectului și necesitatea existenței unei rezerve globale de siguranță.

Semințele sunt păstrate la minus 18 grade Celsius

Pentru a asigura conservarea pe termen foarte lung, semințele sunt depozitate în camere speciale menținute constant la temperatura de -18 grade Celsius. Accesul în aceste încăperi este strict controlat. Camerele sunt deschise doar de trei ori pe an pentru a limita expunerea mostrelor la factorii de mediu din exterior.

Combinația dintre temperaturile scăzute, izolarea geografică și protecția oferită de permafrost face din Svalbard unul dintre cele mai sigure locuri din lume pentru conservarea patrimoniului genetic agricol.

O poliță de asigurare pentru agricultura viitorului

Într-o perioadă marcată de schimbări climatice, fenomene meteorologice extreme și tensiuni geopolitice, importanța unei astfel de rezerve devine tot mai evidentă. Fiecare eșantion păstrat în Svalbard reprezintă o posibilă resursă pentru viitor. Semințele conservate astăzi ar putea contribui, peste decenii, la dezvoltarea unor culturi mai rezistente la secetă, boli sau temperaturi extreme.

De aceea, „Depozitul Apocalipsei” este considerat de mulți specialiști una dintre cele mai importante polițe de asigurare create vreodată pentru securitatea alimentară a omenirii.