Cea mai așteptată sărbătoare a naturii și a comunităților de la poalele munților, Festivalul Făgăraș Fest, își deschide porțile în perioada 10-12 iulie. Ediția din acest an se va desfășura într-un cadru pitoresc la Sebeșu de Sus (comuna Racovița), în imediata apropiere a orașului Sibiu, anunță Agerpres.

Evenimentul promite trei zile intense care vor îmbina perfect ecoturismul, educația montană și divertismentul de calitate, reunind specialiști în mediu, artiști, localnici și pasionați de munte.

Filarmonica de Stat Sibiu, Vița de Vie și ROA urcă pe scenă

Organizatorii au pregătit un line-up diversificat, capabil să acopere toate gusturile muzicale și să creeze o atmosferă memorabilă în serile de vară:

Concerte live: Pe scena festivalului vor urca rockerii de la Vița de Vie și ritmurile electronice ale trupei ROA.

Momente speciale: Filarmonica de Stat Sibiu va oferi un spectacol deosebit, integrând muzica clasică în inima naturii.

Party sub stele: Atmosfera nopților de festival va fi întreținută în aer liber de DJ Raul Carpiuc.

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Tururi ghidate, ateliere și experiențe în natură

Dincolo de componenta muzicală, Făgăraș Fest rămâne un festival dedicat cunoașterii și protejării mediului înconjurător. Programul ediției actuale include o gamă variată de activități interactive pentru adulți și copii:

Explorări tematice: Tururi ghidate de specialiști, axate pe descoperirea faunei și florei locale (observarea liliecilor, insectelor, plantelor, secretele pădurii și ale cursurilor de apă).

Aventură: Excursii ghidate pe traseele din Munții Făgăraș și activități recreative în aer liber.

Educație și cultură: Ateliere creative, expoziții tematice, dezbateri pe teme de conservare și proiecții de film sub cerul liber.

Oportunități pentru comunitățile locale

Născut din inițiativa Fundației Conservation Carpathia și ProPark – Fundația pentru Arii Protejate, festivalul s-a transformat de-a lungul anilor într-un motor economic pentru satele de la poalele munților.

„Încă de la început ne-am propus să punem în lumină frumusețea naturii din Munții Făgăraș și importanța protejării pădurilor sălbatice. În același timp, am creat noi oportunităţi pentru comunităţile locale, ale căror produse şi servicii au ajuns la un nou public. Festivalul a crescut frumos, iar micii întreprinzători din zonă au avut parte de tot mai multe ocazii să se dezvolte”, transmit organizatorii.

Pe lângă programul artistic și cel educativ, participanții se vor putea bucura de un târg generos cu bunătăți tradiționale și experiențe gastronomice autentice, pregătite exclusiv de producătorii locali din regiune.