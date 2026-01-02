Laptele din cele mai cunoscute branduri de pe rafturile magazinelor din România provine, în mare parte, de la un număr restrâns de ferme mari, dintre care majoritatea au capital românesc. Datele APIA, analizate de Economica, arată că din cele nouă ferme care aprovizionează cei mai mari trei procesatori de lapte din țară, cinci sunt deținute de antreprenori locali.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Lactalis, cel mai mare procesator, se bazează pe DN Agrar și Boga Trifești

Lactalis România, liderul pieței locale de lactate și parte a grupului francez cu același nume, operează fabrici precum Albalact, Lactate Harghita, Covalact și Rarăul. Anul acesta, compania a achiziționat cele mai mari cantități de lapte crud de la fermele Apold și CUT, aparținând grupului DN Agrar, precum și de la ferma Boga Trifești din județul Iași.

În total, Lactalis a cumpărat aproximativ 41.000 de tone de lapte de la DN Agrar și alte 15.800 de tone de la Boga Trifești, dintr-un volum total de 150.551 de tone achiziționate din România în calitate de prim-cumpărător. Astfel, aproape 38% din laptele procesat de Lactalis a provenit de la aceste două companii.

Comparativ cu anul precedent, Lactalis a cumpărat în 2025 cu 7,7% mai mult lapte din România, respectiv 162.188 de tone. Cantitățile preluate de la DN Agrar au fost cu 1,1% mai mici față de anul anterior, în timp ce Boga Trifești a livrat cu 8,3% mai mult comparativ cu 2024.

Boga Trifești SRL, afacerea familiei Burcuș, operează una dintre cele mai mari exploatații agricole din județul Iași, un business integrat care include producție de cereale și o fermă de vite. Compania a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 48,3 milioane de lei, în creștere cu 9% față de 2023, și un profit net de 6,2 milioane de lei, cu 8% mai mic decât în anul anterior. Societatea are 55 de angajați.

La rândul său, DN Agrar, cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa și companie fondată de cetățeanul olandez Jan Gijsbertus de Boer, a înregistrat în primele nouă luni ale acestui an o cifră de afaceri de 158 milioane de lei, în creștere cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar profitul net s-a dublat, ajungând la 43 milioane de lei.

De unde vine laptele Olympus

Al doilea cel mai mare procesator de lapte din România, Fabrica de Lapte Brașov SA, deținătorul brandului Olympus, a achiziționat anul acesta cele mai mari cantități de lapte de la Afiliu Trans din Buzău, Vacrom din Dolj și Unic Prodcom din Călărași. În total, procesatorul a cumpărat 81.515 tone de lapte din piața locală, în scădere față de cele 88.477 de tone achiziționate cu un an în urmă.

Afiliu Trans, cu afaceri de 102,4 milioane de lei în 2024, este deținută de familia fotbalistului Mihai Afiliu din Prahova, potrivit termene.ro. Compania are un model integrat de producție, exploatează peste 7.500 de hectare cultivate cu cereale și oleaginoase și deține o fermă cu aproximativ 5.000 de vaci de lapte. Anul acesta, Afiliu Trans a livrat către fabrica Olympus din Brașov circa 18.200 de tone de lapte, mai mult decât dublu față de anul trecut.

Vacrom, un business de 26,5 milioane de lei deținut de fermierul Florian Tonea, a furnizat anul acesta aproximativ 7.950 de tone de lapte către Fabrica de Lapte Brașov, cu circa 2.000 de tone mai mult decât în anul anterior.

Al treilea mare furnizor pentru Olympus este Unic Prodcom SRL, companie care face parte din grupul Maria, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața cerealelor, grup deținut de cetățeni libanezi. Cu sediul în Oltenița, Unic Prodcom a raportat în 2024 afaceri de 25,6 milioane de lei și a livrat aproximativ 6.850 de tone de lapte către procesatorul din Brașov.

Simultan, cel mai mare procesator cu capital românesc

Simultan, producător de lapte de consum și produse lacto-acide din județul Timiș, își asigură cea mai mare parte a materiei prime de la Maxagro Lact, companie din grupul Maxagro, deținut de familia Zifceak.

Anul acesta, Simultan a achiziționat în calitate de prim-cumpărător peste 13.187 tone de lapte de la Maxagro Lact, comparativ cu 4.300 de tone în anul precedent. Grupul exploatează peste 15.000 de hectare de teren agricol în vestul țării, deține o fermă cu peste 2.500 de vaci Holstein și are activități și în domeniul construcțiilor. Maxagro Lact a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 44,3 milioane de lei.

Al doilea furnizor al Simultan este Agricola Utviniș, companie din localitatea Zimandu Nou, județul Arad, controlată de investitorul italian Ferrari Roberto prin Artemide Corporate SRL, potrivit termene.ro. Agricola Utviniș a avut afaceri de 28,5 milioane de lei în 2024, exploatează aproximativ 1.000 de hectare de teren, deține o fermă cu 1.300 de vaci, o unitate proprie de procesare a laptelui unde produce brandul Agrolat și o presă de ulei. Din datele APIA, compania a livrat anul acesta către Simultan circa 8.260 de tone de lapte, față de 9.600 de tone cu un an în urmă.

Al treilea cel mai mare furnizor de lapte crud pentru Simultan este Agromec Periam din județul Timiș, care a livrat anul acesta aproximativ 4.600 de tone de lapte. Compania a încheiat 2024 cu un rulaj net de 32,4 milioane de lei și este deținută de familia Sinitean, care are în jur de 200 de animale în fermă.

Per total, Simultan a cumpărat anul acesta peste 56.200 de tone de lapte, în creștere față de anul anterior, când a preluat aproximativ 51.150 de tone.