Congresul American a adoptat Legea „Laptele integral pentru copii sănătoși”, anulând interdicția din 2012 privind utilizarea laptelui integral în școli. Legea urmează a fi semnată de președintele Trump, pentru a intra în vigoare.

Legea „Laptele integral pentru copii sănătoși” a trecut cu succes de votul ambelor camere ale Congresului, ceea ce reprezintă o schimbare semnificativă de politică, privind opțiunile de lapte disponibile în școlile din SUA.

Această legislație anulează o regulă federală din 2012, adoptată prin Legea „Copii sănătoși, fără foame”, care restricționa ofertele de lapte în școli doar la varietățile fără grăsimi sau cu 1% grăsime.

Proiectul de lege, susținut de ambele partide și care urmează să fie semnat de președintele Trump, își propune să reintroducă opțiunile de lapte integral și cu 2% grăsime.

Producătorii de lactate și reprezentanții industriei au salutat cu căldură această modificare legislativă, considerând-o un potențial impuls pentru piață. Keith Kimball , președintele Asociației Producătorilor de Lactate din Nord-Est , a remarcat că laptele integral conține nutrienți esențiali benefici pentru creșterea copiilor. Reintroducerea laptelui integral este văzută ca o modalitate de a satisface preferințele copiilor în materie de băuturi, promovând în același timp alegeri nutriționale bazate pe dovezi științifice.

Școlile din SUA au servit aproape 4,9 miliarde de prânzuri în 2024

Economistul David Munch de la Federația Americană a Biroului Agricol a remarcat că, deși legislația s-ar putea să nu genereze câștiguri neașteptate substanțiale pentru fermierii de lactate, se anticipează că va avea un impact măsurabil asupra piețelor lactatelor, potrivit dairynews.today.

Școlile, care au servit aproape 4,9 miliarde de prânzuri în 2024, ar putea transfera volume semnificative de grăsime din unt din producția de unt și brânzeturi înapoi în canalele de distribuție a laptelui lichid. Această schimbare ar putea aduce beneficii fermelor de lactate mai mici prin crearea de oportunități locale de aprovizionare de la fermă la școală.

Pe de altă parte, senatoarea Kirsten Gillibrand a subliniat importanța legislației pentru nutriția elevilor și agricultura locală, evidențiind influența Programului Național de Pranzuri Școlare asupra cererii de lactate.

Programul deservește zilnic aproximativ 30 de milioane de elevi și reprezintă aproximativ 7,5% din vânzările de lapte praf din SUA, jucând astfel un rol cheie în modelarea dinamicii pieței.