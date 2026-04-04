Khloé Kardashian își extinde brandul alimentar Khloud și intră într-o nouă categorie: chipsurile proteice. Vedeta a anunțat lansarea Khloud Protein Chips, un produs care combină gustul clasic al snackurilor cu un aport suplimentar de proteine.

Noua gamă vine după lansarea popcornului proteic din 2025 și marchează prima extindere importantă a brandului. Fiecare porție conține 7 grame de proteine, într-un context în care produsele „high-protein” câștigă tot mai mult teren în industria alimentară.

Chipsurile intră într-o piață competitivă, unde tot mai multe branduri încearcă să aducă proteina în snackuri. În acest caz, diferența este făcută de aromele alese și de poziționarea produsului.

Chips-urile lui Khloe sunt realizate din porumb integral, non-GMO, și sunt disponibile în trei variante:

Sweet Heat (dulce-picant)

Buffalo

Nacho

La bază, produsele sunt similare chipsurilor tortilla aromatizate, însă aromele Sweet Heat și Buffalo indică o orientare spre gusturi intense, în linie cu tendințele actuale din categoria snackurilor.

Gustări inspirate din bucătăria familiei Kardashian

Khloé Kardashian spune că noile chipsuri au fost inspirate de gustările preferate ale familiei sale și explică alegerea aromelor:

„Nacho este acel gust clasic, familiar, iar noi l-am făcut cu cheddar adevărat, astfel încât să fie în continuare foarte satisfăcător. Buffalo și Sweet Heat sunt puțin mai neașteptate, dar rămân ușor de mâncat ca snack — și îmi place că aceste două variante sunt complet vegane, pentru că oferă mai multe opțiuni fără să sacrifice gustul.”

O porție de chipsuri are 170 de calorii și 7 grame de proteine, provenite din proteina de mazăre. Produsele sunt preparate cu ulei de avocado, fără uleiuri din semințe, și sunt atât fără gluten, cât și kosher. Lista de ingrediente nu include coloranți sau îndulcitori artificiali, iar gustul este obținut din condimente uzuale, precum sare, zahăr, pudră de roșii, ceapă, boia și usturoi.

Khloud Protein Chips vor fi disponibile inițial exclusiv în magazinele și online pe Target, începând cu 8 aprilie, urmând ca din 21 aprilie să fie listate și pe site-ul oficial al brandului. Compania anunță o extindere ulterioară a distribuției.

Până acum, popcornul proteic Sweet & Salty Kettlecorn de la Khloud a fost inclus în oferta de snackuri din Starbucks, semn că brandul începe să câștige vizibilitate în marile rețele de retail.

Gustări proteice și prietenoase cu silueta

În dezvoltarea popcornului proteic Khloud și a noilor chipsuri, Khloé Kardashian spune că a urmărit două direcții principale: creșterea conținutului de proteine și eliminarea ingredientelor pe care nu le consideră potrivite.

„Am fost mereu genul de persoană care adoră chipsurile — sunt nelipsite din casa mea — dar multe variante conțin ingrediente care nu mă făceau să mă simt confortabil. Asta m-a împins, de fapt, să creez Khloud Protein Chips. La fel ca în cazul popcornului proteic, mi-am dorit ceva care să aibă gust foarte bun și să pară un răsfăț, dar să fie făcut doar din ingrediente pe care le poți pronunța.”

Luna aceasta marchează un an de la lansarea popcornului proteic Khloud, în 2025, iar chipsurile sunt doar primul pas într-o extindere mai amplă a brandului. „Cu siguranță vor urma și alte arome și alte snackuri — acesta este doar începutul. Am o listă întreagă de idei la care mă gândesc constant, așa că rămâne de văzut care vor fi lansate primele.”