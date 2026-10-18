70% dintre români susțin ca toate găinile ouătoare din Uniunea Europeană să fie crescute în afara cuștilor până în 2035.

La nivel european, sprijinul pentru eliminarea cuștilor este și mai ridicat, potrivit unui sondaj realizat în 25 de țări, publicat de Asociația Freedom and Respect for Every Earthling (FREE) și preluat de Agerpres.

Aproximativ trei sferturi dintre europeni consideră că toate găinile ouătoare din Uniunea Europeană ar trebui scoase din cuști până în 2035, cu zece ani mai devreme decât termenul susținut de industria care se opune schimbării.

Fără cuști pentru găinile din Europa!

În România, 70% dintre respondenți susțin acest obiectiv, iar 45% consideră că ultima găină din UE ar trebui să fie deja scoasă din cușcă, potrivit rezultatelor sondajului realizat de compania Savanta.

Cercetarea a inclus 25.000 de persoane din 25 de țări europene, care au fost întrebate până când ar trebui eliminat sistemul de creștere în cuști pentru găinile ouătoare. Potrivit FREE, în toate țările participante, cel mai frecvent răspuns a fost că eliminarea ar trebui să se fi produs deja. La nivel european, jumătate dintre respondenți au ales această variantă.

În schimb, doar 7% dintre europeni ar accepta ca găinile să rămână în cuști până în 2045. În România, proporția este de 12%.

Asociația susține că sprijinul pentru eliminarea cuștilor depășește diferențele politice, majoritatea alegătorilor principalelor partide din fiecare țară participantă dorind ca toate găinile din UE să fie crescute fără cuști până în 2035.

Peste 140 de milioane de găini sunt ținute în cuști în UE

Potrivit FREE, în prezent, peste 140 de milioane de găini ouătoare din Uniunea Europeană sunt crescute în cuști. Fiecare pasăre dispune de mai puțin spațiu util decât suprafața unei coli A4, iar podelele din sârmă și spațiul limitat le împiedică să își manifeste comportamente naturale, precum întinderea aripilor și scurmatul în așternut.

Organizația afirmă că industria care susține menținerea acestor sisteme dorește prelungirea lor până în 2045, în timp ce numeroși cetățeni europeni cer accelerarea tranziției către sisteme de creștere fără cuști.

Un studiu finanțat de organizația europeană COPA-COGECA indică data de 1 ianuarie 2045 drept orizont pentru eliminarea cuștilor. Același studiu estimează că trecerea imediată la sisteme fără cuști ar presupune costuri reprezentând mai puțin de 1% din profiturile sectorului ouălor, potrivit informațiilor prezentate de FREE.

„Aceste cifre ridică o întrebare esențială: de ce ar trebui ca milioane de găini să continue să sufere încă 15 ani, dacă tranziția este posibilă la un cost atât de redus pentru industrie?”, a transmis asociația.

Comisia Europeană nu și-a îndeplinit încă promisiunea din 2021

Rezultatele sondajului apar la cinci ani după ce Comisia Europeană s-a angajat să propună o legislație pentru eliminarea cuștilor, ca răspuns la inițiativa cetățenească europeană „Să punem capăt erei cuștii” („End the Cage Age”), susținută de 1,4 milioane de cetățeni.

Până în prezent, propunerea legislativă nu a fost prezentată. Potrivit FREE, comisarul european responsabil de domeniul bunăstării animalelor, Oliver Varhelyi, a promis în repetate rânduri că aceasta va fi publicată până la sfârșitul anului 2026. Dacă termenul nu va fi respectat, Comisia va rata pentru a doua oară propriul calendar.

Asociația atrage atenția și asupra accesului reprezentanților industriei la factorii de decizie europeni. În primele 15 luni ale actualului mandat, comisarii responsabili de agricultură și bunăstarea animalelor, împreună cu echipele lor, s-ar fi întâlnit de cel puțin 46 de ori cu reprezentanți ai grupurilor de lobby din sectoarele cărnii, potrivit datelor citate de FREE.

Organizația mai susține că, dacă perioada de tranziție de 15 ani solicitată de industrie ar fi fost calculată de la angajamentul Comisiei din 2021, termenul rezultat ar fi fost 2036, nu 2045. În plus, în cei cinci ani scurși de atunci, companiile ar fi avut timp să înceapă pregătirile pentru schimbare.

108 companii active în România și-au asumat angajamente privind ouăle fără cuști

În România, tranziția a început deja în sectorul privat. Potrivit FREE, 108 companii care activează pe piața locală și-au asumat public angajamente de a renunța la achiziționarea, comercializarea sau utilizarea ouălor provenite de la găini crescute în cuști, identificate prin cifra 3 înscrisă pe coajă.

Printre companiile menționate se numără lanțuri de retail precum Lidl, Kaufland, Carrefour, Penny, Mega Image, Profi, Auchan și Metro, precum și producători de alimente și produse finite, între care Nestlé, Unilever, Mondelez, Mars, Barilla, Boromir, Vel Pitar, Kandia, Dr. Oetker, Orkla, Puratos, PepsiCo și Danone.

Lista include și lanțuri de restaurante și cafenele, precum McDonald’s, KFC, Spartan, City Grill, Burger King, Subway, Mesopotamia, Chopstix, Starbucks și Noodle Pack.

Cu toate acestea, FREE avertizează că ouăle provenite de la găini crescute în cuști pot ajunge în continuare în produse procesate sau în preparatele servite în restaurante, patiserii și alte unități de alimentație publică. În astfel de situații, consumatorii nu pot afla întotdeauna în ce condiții au fost crescute găinile.

„Angajamentele voluntare ale companiilor sunt un pas important, dar numai o lege care elimină cuștile poate asigura protecția tuturor găinilor ouătoare, indiferent de producătorul ouălor sau de destinația acestora”, susține asociația.

FREE cere publicarea legii până la sfârșitul anului

Organizația solicită Comisiei Europene, în special comisarului pentru agricultură, Christophe Hansen, și comisarului responsabil de bunăstarea animalelor, Oliver Varhelyi, să prezinte propunerea legislativă până la sfârșitul anului 2026 și să stabilească un calendar care să garanteze eliminarea cuștilor până în 2035.

Reprezentanții FREE afirmă că rezultatele sondajului arată că publicul european nu susține amânarea cu încă un deceniu a măsurilor privind bunăstarea găinilor ouătoare.

„În România, cel mai frecvent răspuns a fost că ultima găină din UE ar trebui să fie deja scoasă din cușcă. Oamenii s-au săturat să aștepte, în timp ce industria își apără interesele și obține acces la factorii de decizie europeni”, a transmis asociația.