Prețurile de consum pentru uleiul de măsline au crescut brusc în ultimii ani, cu 78% între 2022 și 2024. În 2025, acestea au scăzut cu 23% în întreaga Uniune Europeană, fiind prima scădere după patru ani consecutivi de creșteri, potrivit Eurostat. Scăderea a fost mai mare în mai multe țări, în principal la marii producători, scrie publicația bulgară Trud, citată de Rador Radio România.

Prețurile au crescut cu 4,1% în 2021, 14,5% în 2022, 34,4% în 2023 și 32,2% în 2024, relatează Euronews, citat de G4Media.

Examinând modificările lunare pe bază anuală, creșterea prețului uleiului de măsline a fost de peste 50% în câteva luni de la începutul anului 2021 încoace în UE. În martie 2024, ritmul a ajuns la 52,4%. De asemenea, la sfârșitul anului 2023, a fost de peste 50% timp de câteva luni.

„Din cauza absenței producție în cele două sezoane anterioare (din 2022 până în 2024), cauzată de seceta extremă care a afectat întreaga regiune mediteraneană, dar în special Spania, combinată cu stocurile reduse, singura modalitate de a reglementa piața a fost prin creșterea prețurilor”, a declarat pentru Euronews Business, Mariana Matos, secretar general al Casa do Azeite, asociația portugheză a producătorilor de ulei de măsline.

O scădere accentuată a producției

Datele de la Consiliul Internațional al Măslinelor (CIM) arată o scădere accentuată a producției de ulei de măsline în UE în ultimele sezoane. Producția a scăzut cu 39% în sezonul 2022/23, ajungând la 1,39 milioane de tone de la 2,27 milioane de tone în 2021/22.

Producția și-a revenit la 1,55 milioane de tone în 2023/24, dar aceasta este încă mult sub medie. Datele preliminare arată că producția va crește la aproximativ 2.110 mii de tone în sezonul 2024/25. Se așteaptă apoi să rămână ușor sub acest nivel în 2025/26.

Consiliul Internațional al Măslinelor a subliniat că valul de căldură din vara anului 2022 a afectat semnificativ principalele țări producătoare de măsline din regiunea mediteraneană. „În fiecare piață, fluctuațiile ofertei generează o presiune corespunzătoare, fie descendentă, fie ascendentă, asupra prețurilor”, a declarat un purtător de cuvânt al CIM pentru Euronews Business.

Spania este cel mai mare producător de ulei de măsline din UE, reprezentând peste 65% din producția UE în ultimul sezon. Dintre cele 35 de țări europene, Spania a înregistrat cea mai mare scădere a prețurilor de consum pentru uleiul de măsline în 2025 (-38,9%). Grecia a urmat cu o scădere de 29,2%, iar Portugalia de 24%. Acestea sunt singurele trei țări în care prețurile au scăzut cu mai mult decât media UE.

Printre „cele patru mari țări” ale UE, Franța a înregistrat cea mai mică scădere, în timp ce prețurile au scăzut mai brusc în Italia și Germania. În schimb, cea mai mare creștere de prețuri a fost înregistrată în Albania, urmată de România. Turcia nu este inclusă în datele Eurostat. Conform statisticilor turcești, prețurile altor uleiuri comestibile, inclusiv uleiul de măsline și uleiul de floarea soarelui, au crescut cu 31% între decembrie 2024 și decembrie 2025.

„În ultimii doi ani, combinația dintre recoltele slabe consecutive, deficitul de aprovizionare și costul la energie a împins prețurile de consum la niveluri istorice”, a declarat Rafael Pico Acevedo, directorul Asociației Exportatorilor de Ulei de Măsline din Spania (ASOLIVA), pentru Euronews Business. „Îmbunătățirea semnificativă a producției în sezonul 2024/25, în special în sudul Europei, a contribuit la normalizarea livrărilor și la reducerea acestei presiuni, ceea ce a dus la o scădere semnificativă a prețurilor.”

Acevedo a subliniat că diferențele dintre țări reflectă în mare măsură rolul lor în lanțul valoric. În principalele țări producătoare, cum ar fi Spania, Grecia și Portugalia, o disponibilitate mai mare a produselor se transferă mai rapid asupra prețurilor de proveniență și, ulterior, asupra prețurilor de consum.