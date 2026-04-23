Gigantul spaniol de retail, Mercadona, condus de Juan Roig, a depășit pragul de 115.000 de angajați pe teritoriul Spaniei și a investit un miliard de euro în măsuri de sprijin pentru personal pe parcursul anului 2025, notează ABC.

Mercadona a clarificat recent politica sa salarială, ca răspuns la diversele controverse din spațiul public spaniol. Datele oficiale din raportul anual pe 2025 arată că veniturile angajaților sunt cu mult peste media sectorului de retail, ajungând să depășească salariul minim din Spania cu până la 65% în cazul lucrătorilor cu experiență.

Evoluția salariului net: de la intrarea în firmă până la patru ani de vechime

Sistemul de salarizare al Mercadona este conceput să recompenseze fidelitatea, oferind creșteri automate în fiecare an, până la atingerea pragului maxim după patru ani de activitate.

La momentul angajării, un lucrător de bază primește un salariu brut de 1.734,23 euro pe lună, ceea ce înseamnă un venit net de 1.461,44 euro. Această sumă este deja cu 22% mai mare decât salariul minim garantat în Spania.

După doi ani în companie, salariul net urcă la 1.552,20 euro, urmând ca în al treilea an să ajungă la 1.693,56 euro net. În final, din al patrulea an de vechime, angajatul atinge ultimul prag salarial, primind un salariu net lunar de 1.845,83 euro. Aceste cifre includ deja indexarea de 2,9% aplicată în ianuarie 2026 pentru a proteja puterea de cumpărare în fața inflației.

Angajații pot obține și 5.000 de euro în plus într-o singură lună

Unul dintre cele mai atractive aspecte ale muncii la Mercadona este împărțirea profitului. În februarie 2026, un angajat cu vechime de peste patru ani a încasat o sumă impresionantă: pe lângă salariul său obișnuit, a primit prime suplimentare în valoare de 5.400 de euro net.

Acest lucru a fost posibil prin cumularea primei de obiectiv (echivalentul a două salarii) cu o gratificație extraordinară oferită de conducere pentru al doilea an consecutiv. În total, acești angajați au primit într-o singură lună aproximativ 7.250 de euro net.

Mai mult concediu și recunoaștere europeană

Dincolo de aspectul financiar, compania a decis să mărească perioada de odihnă a angajaților. Concediul anual a fost extins de la 30 la 37 de zile, o măsură care a implicat un cost de 100 de milioane de euro pentru companie.

Datorită acestor condiții, The Financial Times a plasat Mercadona pe locul 459 în topul celor mai buni angajatori din Europa și pe locul 20 în sectorul distribuției. Totodată, în Spania, lanțul valencian rămâne cea mai atractivă companie pentru atragerea și păstrarea talentelor din retail.