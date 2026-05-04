Ce se întâmplă în corpul tău în prima oră după ce mănânci din nou, după o perioadă de post? Acolo ar putea sta, de fapt, cheia longevității, potrivit unor cercetări recente, citate de Mediafax.

Un studiu publicat în revista Nature Communications vine cu o concluzie neașteptată: beneficiile postului intermitent nu sunt legate doar de arderea grăsimilor, așa cum se credea până acum, ci de capacitatea organismului de a opri acest proces la momentul potrivit.

Ce se credea până acum despre postul intermitent

De ani buni, cercetătorii au asociat postul intermitent cu o viață mai lungă și un risc redus de boli. Explicația clasică era simplă: atunci când nu mâncăm, corpul începe să consume grăsimile stocate pentru a produce energie.

Acest proces, considerat o formă de „curățenie metabolică”, ar fi responsabil pentru efectele benefice asupra sănătății.

Descoperirea care schimbă perspectiva

Noul studiu, intitulat „Silencing lipid catabolism determines longevity in response to fasting”, a fost realizat pe Caenorhabditis elegans, un vierme microscopic frecvent utilizat în cercetarea proceselor de îmbătrânire. Deși simplu, organismul său are mecanisme biologice de bază similare cu cele umane.

Rezultatul este contraintuitiv: nu arderea continuă a grăsimilor prelungește viața, ci capacitatea organismului de a opri acest proces atunci când hrana devine din nou disponibilă.

Cu alte cuvinte, nu este suficient să „ardeți” în timpul postului – corpul trebuie să știe și când să se oprească.

Cum funcționează, de fapt, mecanismul

Cercetătorii au identificat o enzimă-cheie, KIN-19 (echivalentul uman fiind casein kinase 1 alpha), care funcționează ca un veritabil „întrerupător metabolic”.

Atunci când alimentația este reluată după post, această enzimă dezactivează un receptor nuclear numit NHR-49, responsabil de arderea grăsimilor.

În experimentele în care KIN-19 a fost blocată, organismele au rămas într-o stare continuă de ardere a grăsimilor. Rezultatul: beneficiile de longevitate ale postului au dispărut complet.

Imaginea este simplă: postul pornește „motorul” care consumă rezervele de energie. Dar dacă acest motor continuă să funcționeze chiar și după ce organismul primește din nou combustibil, uzura devine mai mare, nu mai mică.

De ce contează această descoperire

Studiul sugerează că flexibilitatea metabolică – capacitatea corpului de a trece rapid între arderea grăsimilor și utilizarea energiei din alimentație – ar putea fi la fel de importantă ca postul în sine.

Această perspectivă deschide o nouă direcție de cercetare: nu doar cum activăm arderea grăsimilor, ci și cum o controlăm eficient.

Deși mecanismele identificate sunt considerate conservate evolutiv, adică există forme similare și la oameni, sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma dacă aceleași efecte se aplică și în cazul nostru.

Postul intermitent nu este doar despre „a arde grăsimi”. La fel de important este momentul în care corpul revine la echilibru.

Iar secretul longevității ar putea sta nu în cât de mult ardem, ci în cât de bine știm să ne oprim.