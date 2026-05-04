Securitatea alimentară din Emiratele Arabe Unite, în pericol, din cauza crizei din Strâmtoarea Hormuz/ Aproape 70% din necesarul alimentar al țării depinde de această singură rută maritimă!

04 mai 2026, Articole / Reportaje
Foto Dreamstime
Cuprins
  1. Dependență majoră de importuri prin Hormuz
  2. Stocuri limitate pentru 4-6 luni și măsuri de urgență
  3. Impact asupra industriei și transportului
  4. O criză cu efecte de durată

Emiratele Arabe Unite (UAE) se numără printre statele cele mai afectate de conflictul din regiune, din cauza dependenței ridicate de importurile de alimente și a vulnerabilității lanțurilor logistice.

Încetarea conflictului din regiune a adus o relativă stare de calm, însă efectele asupra economiilor globale continuă să se amplifice, în special în sectorul alimentar.

„De la fermele din deșert din Emiratele Arabe Unite până la lanțurile globale de aprovizionare, perturbările din jurul Strâmtorii Hormuz schimbă modul în care alimentele sunt transportate la nivel mondial”, relatează corespondenta news.sky.com , Sally Lockwood.

Dependență majoră de importuri prin Hormuz

O mare parte din alimentele care susțin industria alimentară din UAE sunt transportate prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime strategice la nivel global. Aproximativ 70% din necesarul alimentar al țării depinde de această rută.

În trecut, dependența era și mai ridicată în anumite categorii. De exemplu, roșiile erau importate din Iran, în proporție de peste 80%, ceea ce a accentuat presiunea pentru dezvoltarea producției locale și diversificarea surselor de aprovizionare.

Stocuri limitate pentru 4-6 luni și măsuri de urgență

La începutul crizei, Emiratele Arabe Unite dispuneau de stocuri alimentare suficiente pentru aproximativ 4–6 luni, ceea ce a permis o stabilizare temporară a pieței interne.

Ulterior, autoritățile au fost nevoite să activeze rapid rute alternative de aprovizionare, atât maritime, cât și terestre, pentru a asigura fluxul constant de alimente în țară.

În perioada de vârf a crizei, rafturile supermarketurilor au fost sub presiune, însă situația a fost stabilizată cu ajutorul intervențiilor guvernamentale și al reconfigurării lanțurilor logistice.

Impact asupra industriei și transportului

Criza a generat efecte semnificative asupra mediului de afaceri. Întârzierile în livrarea materiilor prime, în special din China, au afectat multiple industrii, inclusiv sectorul alimentar.

În plus, costurile de transport au crescut semnificativ, cu aproximativ 40%, influențând direct prețurile și planificarea logistică a companiilor.

În fața acestor dificultăți, autoritățile din UAE au accelerat strategiile de dezvoltare a producției locale de alimente și de reducere a dependenței de importuri.

Guvernul a implementat măsuri descrise ca fiind „reziliente și gândite din toate perspectivele”, cu scopul de a securiza cantitatea necesară de alimente pentru populație și economie.

O criză cu efecte de durată

Deși situația imediată a fost stabilizată, efectele crizei continuă să se resimtă în mediul de afaceri, în special din cauza lanțurilor de aprovizionare lente și a costurilor ridicate de transport.

Pentru Emiratele Arabe Unite, evenimentele recente au evidențiat o vulnerabilitate structurală: dependența ridicată de o singură rută maritimă pentru securitatea alimentară.

Cum va fi vremea/ Specialiștii recomandă accelerarea lucrărilor de semănat pentru culturile de primăvară
A investit sau nu fostul vicepremier Gabriel Oprea 5 milioane euro, în ferma lui Gigi Nețoiu?/ La scurt timp după ce a făcut anunțul, acesta a șters postarea și a revenit cu o ”declarație publică”
Ce mănâncă „copiii centenarilor”/ Care este dieta longevității în familie
Peste 120 de expozanți, ateliere și demonstrații pentru grădinari, la „Zilele Horticulturii Bucureștene”, între 7 și 10 mai
Misterul găurii mici din capacul cafelei to-go – nu e vorba de orificiul pentru băut / De ce există și ce rol important are, de fapt
De ce postul intermitent ar putea prelungi viața / Ce se întâmplă în corp după ce mănânci din nou
Ce să faci la prima oră a dimineții dacă vrei să slăbești/ Nutiționist Tania Fântână: Obiceiurile de zi cu zi fac diferența
Analiză/Piața globală a căpșunelor în 2026/ Fructele spaniole se vând cu 2,50–2,80 euro/kg, iar cele italiene ajung la 3,00–6,00 euro/kg/ Germania, UK și Franța, dependente de importuri!
VIDEO | Ladies & business (Episodul 13) | „Crăița Merelor” sau cum transformi o livadă de familie într-un business care aduce turiști și educă o generație nouă de consumatori / Corina Oprea: „Suntem deschiși către tehnologie, însă încercăm să o folosim inteligent”
Condimentul folosit de secole în bucătărie, care ar putea ajuta la slăbit / Studiul care arată efecte directe asupra grăsimii și colesterolului
