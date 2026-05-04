Emiratele Arabe Unite (UAE) se numără printre statele cele mai afectate de conflictul din regiune, din cauza dependenței ridicate de importurile de alimente și a vulnerabilității lanțurilor logistice.

Încetarea conflictului din regiune a adus o relativă stare de calm, însă efectele asupra economiilor globale continuă să se amplifice, în special în sectorul alimentar.

„De la fermele din deșert din Emiratele Arabe Unite până la lanțurile globale de aprovizionare, perturbările din jurul Strâmtorii Hormuz schimbă modul în care alimentele sunt transportate la nivel mondial”, relatează corespondenta news.sky.com , Sally Lockwood.

Dependență majoră de importuri prin Hormuz

O mare parte din alimentele care susțin industria alimentară din UAE sunt transportate prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime strategice la nivel global. Aproximativ 70% din necesarul alimentar al țării depinde de această rută.

În trecut, dependența era și mai ridicată în anumite categorii. De exemplu, roșiile erau importate din Iran, în proporție de peste 80%, ceea ce a accentuat presiunea pentru dezvoltarea producției locale și diversificarea surselor de aprovizionare.

- articolul continuă mai jos -

Stocuri limitate pentru 4-6 luni și măsuri de urgență

La începutul crizei, Emiratele Arabe Unite dispuneau de stocuri alimentare suficiente pentru aproximativ 4–6 luni, ceea ce a permis o stabilizare temporară a pieței interne.

Ulterior, autoritățile au fost nevoite să activeze rapid rute alternative de aprovizionare, atât maritime, cât și terestre, pentru a asigura fluxul constant de alimente în țară.

În perioada de vârf a crizei, rafturile supermarketurilor au fost sub presiune, însă situația a fost stabilizată cu ajutorul intervențiilor guvernamentale și al reconfigurării lanțurilor logistice.

Impact asupra industriei și transportului

Criza a generat efecte semnificative asupra mediului de afaceri. Întârzierile în livrarea materiilor prime, în special din China, au afectat multiple industrii, inclusiv sectorul alimentar.

În plus, costurile de transport au crescut semnificativ, cu aproximativ 40%, influențând direct prețurile și planificarea logistică a companiilor.

În fața acestor dificultăți, autoritățile din UAE au accelerat strategiile de dezvoltare a producției locale de alimente și de reducere a dependenței de importuri.

Guvernul a implementat măsuri descrise ca fiind „reziliente și gândite din toate perspectivele”, cu scopul de a securiza cantitatea necesară de alimente pentru populație și economie.

O criză cu efecte de durată

Deși situația imediată a fost stabilizată, efectele crizei continuă să se resimtă în mediul de afaceri, în special din cauza lanțurilor de aprovizionare lente și a costurilor ridicate de transport.

Pentru Emiratele Arabe Unite, evenimentele recente au evidențiat o vulnerabilitate structurală: dependența ridicată de o singură rută maritimă pentru securitatea alimentară.