Admitere 2026–2027/ Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București deschide preînscrierile pentru admiterea 

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV) a anunțat deschiderea sesiunii de preînscriere pentru concursul de admitere aferent anului universitar 2026–2027. Candidații se pot înscrie online, prin intermediul platformei dedicate, într-un proces simplificat care le permite să își planifice din timp parcursul academic.

Reprezentanții universității subliniază căinstituția își consolidează rolul d e centru educațional de referință. Programele de studii sunt concepute pentru a răspunde cerințelor actuale ale pieței muncii, cu accent pe aplicabilitate, inovație și conexiunea directă cu realitățile economice.

Ofertă academică diversificată

USAMV București pune la dispoziția candidaților o structură academică organizată în șapte facultăți:

Agricultură

Horticultură

Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere

Medicină Veterinară

Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului

Biotehnologii

Management și Dezvoltare Rurală

Învățământ dual și parteneriate cu industria

Oferta educațională include zeci de programe de licență și master, precum și mai multe domenii de doctorat, oferind opțiuni variate pentru specializare.

Un element distinctiv îl reprezintă dezvoltarea învățământului dual, realizat în parteneriat cu Apa Nova. Acest model le permite studenților să combine pregătirea teoretică cu experiența practică direct în industrie, facilitând integrarea rapidă pe piața muncii, anunță USAMV, într-un comunicat de presă.

În perioada preînscrierilor, universitatea desfășoară o caravană națională de informare, prin care ajunge direct în licee pentru a interacționa cu elevii. Tinerii pot descoperi oferta educațională și oportunitățile de carieră într-un mod interactiv, inclusiv prin platforme digitale dedicate.

Tururi ghidate și experiență directă în campus

Pentru cei interesați să cunoască universitatea mai bine, USAMV organizează tururi ghidate ale campusului prin intermediul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră. Vizitatorii pot explora facilitățile moderne, laboratoarele și stațiunile didactice, dar și să discute direct cu reprezentanții instituției.

Beneficii pentru studenți

Studenții USAMV beneficiază de:

programe de studii adaptate domeniilor de viitor

condiții moderne de cazare, masă și activități sportive

acces la centre de cercetare și laboratoare performante

stagii de practică și parteneriate cu companii relevante

mobilități internaționale prin programe precum Erasmus+

Preînscrierea, un avantaj pentru candidați

Potrivit universității, sesiunea de preînscriere oferă un avantaj important candidaților, crescând șansele de admitere și oferind un proces mai predictibil și organizat.

Prin această inițiativă, USAMV București își propune să atragă viitori specialiști pregătiți să răspundă provocărilor actuale din agricultură, mediu, industrie alimentară și domenii conexe.

Elevii sunt invitaţi să descopere universitatea într-un mod interactiv, accesând platforma dedicată: https://caravana.usamv.ro/. Aici, tinerii pot interacţiona cu personajele Agronima, Spik şi Terrano, pot explora domeniile de studiu şi pot câştiga premii prin activităţi digitale concepute special pentru ei.

Cei care vor să afle mai multe despre admiterea la USAMV pot accesa pagina oficială dedicată https://usamv.ro/admitere/.