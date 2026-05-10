Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, susține că măsurile adoptate până acum pentru combaterea pestei porcine africane trebuie reevaluate înaintea introducerii unor noi reglementări, deoarece nu au avut rezultatele așteptate. Declarațiile au fost făcute duminică, după o întâlnire organizată la Oradea cu reprezentanți ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și ai marilor producători de porc din vestul țării, transmite Agerpres.

„Trebuie să evaluăm de ce măsurile adoptate până acum nu au produs efectele scontate, înainte de a lua orice decizie de reglementare în vederea eradicării pestei porcine africane și a susținerii consumului de carne proaspătă produsă în România”, a transmis ministrul pe Facebook.

Potrivit acestuia, consultările cu producătorii, procesatorii și retailerii au ca obiectiv identificarea unor soluții pentru problemele cu care se confruntă sectorul suin din România.

Tanczos Barna a precizat că prioritățile autorităților sunt sprijinirea producătorilor autohtoni, combaterea mai eficientă a pestei porcine africane și modernizarea fermelor mari prin utilizarea unor tehnologii care respectă normele de mediu și relația cu comunitățile locale.

„Producătorii autohtoni trebuie sprijiniți astfel încât carnea de porc proaspătă produsă în România să fie preferată de procesatori și să ajungă la consumatori în cantități cât mai mari”, a afirmat ministrul interimar.

În același timp, oficialul consideră că creșterea porcilor în gospodării face parte din tradiția rurală românească și trebuie păstrată, însă cu o mai mare responsabilizare a crescătorilor.

Autoritățile analizează și posibilitatea acordării unor despăgubiri pentru fermierii afectați de restricții, precum și noi forme de sprijin pentru sectorul suin, în limitele regulilor europene.

De asemenea, Ministerul Agriculturii ia în calcul încheierea unor acorduri comerciale cu Republica Moldova și Ucraina, care ar putea deveni piețe de desfacere pentru producătorii români de carne de porc.