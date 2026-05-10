Tanczos Barna: Măsurile împotriva pestei porcine africane trebuie reevaluate. „Nu au produs efectele scontate”

10 mai 2026, Articole / Reportaje
Foto: Facebook Tanczos Barna
Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, susține că măsurile adoptate până acum pentru combaterea pestei porcine africane trebuie reevaluate înaintea introducerii unor noi reglementări, deoarece nu au avut rezultatele așteptate. Declarațiile au fost făcute duminică, după o întâlnire organizată la Oradea cu reprezentanți ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și ai marilor producători de porc din vestul țării, transmite Agerpres.

„Trebuie să evaluăm de ce măsurile adoptate până acum nu au produs efectele scontate, înainte de a lua orice decizie de reglementare în vederea eradicării pestei porcine africane și a susținerii consumului de carne proaspătă produsă în România”, a transmis ministrul pe Facebook.

Potrivit acestuia, consultările cu producătorii, procesatorii și retailerii au ca obiectiv identificarea unor soluții pentru problemele cu care se confruntă sectorul suin din România.

Tanczos Barna a precizat că prioritățile autorităților sunt sprijinirea producătorilor autohtoni, combaterea mai eficientă a pestei porcine africane și modernizarea fermelor mari prin utilizarea unor tehnologii care respectă normele de mediu și relația cu comunitățile locale.

„Producătorii autohtoni trebuie sprijiniți astfel încât carnea de porc proaspătă produsă în România să fie preferată de procesatori și să ajungă la consumatori în cantități cât mai mari”, a afirmat ministrul interimar.

În același timp, oficialul consideră că creșterea porcilor în gospodării face parte din tradiția rurală românească și trebuie păstrată, însă cu o mai mare responsabilizare a crescătorilor.

Autoritățile analizează și posibilitatea acordării unor despăgubiri pentru fermierii afectați de restricții, precum și noi forme de sprijin pentru sectorul suin, în limitele regulilor europene.

De asemenea, Ministerul Agriculturii ia în calcul încheierea unor acorduri comerciale cu Republica Moldova și Ucraina, care ar putea deveni piețe de desfacere pentru producătorii români de carne de porc.

România, printre țările europene cu cele mai slabe scoruri la apa de la robinet. Situația apelor subterane este însă mai bună decât în Vest
Fructele de sezon care pot deveni din sănătoase extrem de periculoase/ Specialist în longevitate: Te pot îmbolnăvi grav
Descoperire surprinzătoare într-o plantă veche de 400 de milioane de ani / Apa din planta numită „coada-calului" are o semnătură chimică „extraterestră"
Studiu: 8.500 de pași pe zi pot ajuta la menținerea greutății după slăbire
Plan Roșu de Intervenție în Dâmbovița, după o posibilă toxiinfecție alimentară la un salon de evenimente. 17 persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital
Plastic pe post de coajă de brânză / Detaliul de pe etichetă pe care mulți consumatori îl ignoră / Ce trebuie să verifici înainte să o mănânci
ABC în bucătărie | Cum se fac tăițeii de casă. Rețeta tradițională care îți iese din prima
Rețeta simplă de înghețată de casă care se face cu doar câteva ingrediente / După ce o încerci, o repeți toată vara
VIDEO Cum faci saramură de pește ca la cherhana / Rețeta simplă explicată de „Don Mariano": „La final pui pătrunjel și ardei iute"
La noi și BĂTAIA se MĂNÂNCĂ – manifest gastronomic împotriva violenței, proiectul social prin care mâncarea se transformă în fapte bune / Cosmin Dragomir (inițiator): Ideea a venit într-o zi în care știrile anunțau cel de al 29-lea femicid
