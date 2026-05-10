România se află printre statele europene cu cele mai slabe rezultate în ceea ce privește calitatea apei de la robinet și serviciile de sanitație, potrivit datelor din Environmental Performance Index, citate de Euronews. Cu un scor de 56 de puncte, România ocupă a șasea poziție în topul țărilor europene cu cele mai slabe performanțe la acest capitol.

În timp ce state precum Finlanda, Norvegia, Elveția, Țările de Jos sau Regatul Unit au obținut punctajul maxim, de 100 de puncte, România se află în partea inferioară a clasamentului, alături de Moldova, Georgia, Albania sau Ucraina.

Pentru evaluarea siguranței apei de la robinet contează însă și calitatea surselor din care aceasta este captată, în special apele subterane. Potrivit Agenției Europene de Mediu, peste 20% dintre apele subterane din Uniunea Europeană se află într-o stare chimică precară, din cauza poluării cu substanțe precum mercur, cadmiu, pesticide sau nitrați.

România stă mai bine decât mai multe state vest-europene în privința poluării apelor subterane. Datele din Water Atlas arată că 11,1% dintre corpurile de apă subterană monitorizate în România nu ating o stare chimică bună, conform standardelor europene.

Prin comparație, Luxemburg are 79% dintre apele subterane monitorizate afectate chimic, Cehia 55%, Belgia 41%, iar Germania 40%.

Specialiștii avertizează însă că presiunea asupra resurselor de apă crește constant în Europa. Nitrații proveniți din agricultură reprezintă una dintre principalele probleme, iar eliminarea acestora din apa potabilă ar putea costa Uniunea Europeană până la 320 de miliarde de euro anual.

Limita europeană pentru concentrația de nitrați este de 50 de miligrame pe litru, însă acest prag a fost depășit în 14% dintre stațiile de monitorizare a apelor subterane din UE, potrivit Comisiei Europene.

Raportul mai arată că pesticidele și substanțele PFAS, cunoscute drept „chimicale eterne”, afectează tot mai mult calitatea apei. Acidul trifluoroacetic (TFA), asociat pesticidelor, a fost identificat în 94% dintre probele de apă de la robinet analizate în 11 state membre ale Uniunii Europene.

În plus, cercetătorii au identificat peste 175 de compuși farmaceutici în apele subterane europene, iar microplasticele sunt considerate un nou factor de risc pentru resursele de apă.

Potrivit Environmental Performance Index, topul european al țărilor cu cea mai bună apă de la robinet este dominat de Norvegia, Elveția, Țările de Jos, Finlanda, Regatul Unit, Islanda și Suedia. La polul opus se află Moldova, Georgia și Albania.