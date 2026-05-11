Roșiile românești au ajuns să se vândă cu până la 34,90 lei kilogramul într-un punct de vânzare din zona Titan din București, potrivit imaginilor surprinse de reporterii G4Food. Tarabele sunt pline de legume și fructe de sezon, însă prețurile rămân ridicate pentru această perioadă.

„Roșiile gustoase” din România se vând cu 34,90 lei/kg, în timp ce roșiile „grase” ajung la 29,90 lei/kg. Se găsesc și roșii galbene, vândute cu aproximativ 30 lei/kg. Prețurile sunt apropiate de cele observate în ultimele zile și în alte piețe din Capitală, unde kilogramul de roșii românești depășește frecvent pragul de 20-30 de lei.

Și fructele de sezon au prețuri consistente. Cireșele erau vândute cu 59,90 lei/kg, iar căpșunile cu 27,90 lei/kg. Caisele au ajuns la 34,90 lei/kg, în timp ce kiwi și lămâile erau afișate la circa 18 lei/kg. În imagini apar și pepeni verzi tăiați, expuși lângă fructele de sezon.

Prețurile ridicate pentru cireșe și căpșuni se regăsesc în mai multe piețe din țară, pe fondul începutului de sezon și al cantităților încă limitate. În București, cireșele s-au vândut în ultimele zile la prețuri între 40 și peste 100 de lei kilogramul, în funcție de proveniență și calibru.

În același timp, comercianții spun că roșiile timpurii sunt mai scumpe din cauza costurilor mari de producție din solarii, influențate de prețurile la energie și încălzire.

