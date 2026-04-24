O omletă gata în mai puțin de un minut, făcută la microunde și cu doar trei ingrediente, pare genul de rețetă care nu are cum să iasă bine. Și totuși, exact asta propune celebrul chef José Andrés, iar rezultatul i-a surprins chiar și pe cei sceptici, potrivit thekitchn.

Pentru mulți, omleta înseamnă tigaie, foc mic și atenție constantă. Varianta propusă de José Andrés schimbă complet regulile: totul se întâmplă în cuptorul cu microunde și durează sub un minut.

Rețeta a devenit virală după ce a circulat pe rețelele sociale, mai ales datorită promisiunii că rezultatul este „cea mai bună omletă din lume” — o afirmație făcută chiar de chef.

Cum se face omleta de 1 minut

Ai nevoie de doar trei ingrediente:

un ou

o lingură de maioneză

puțină grăsime (unt sau alternativă vegetală)

Ouăle se bat împreună cu maioneza până când compoziția devine omogenă. Amestecul se pune într-un recipient mic rezistent la microunde (ramekin sau bol mic) și se gătește aproximativ 30–40 de secunde.

Dacă nu este complet închegată, mai poate fi lăsată încă 10–15 secunde.

Inițial, rețeta ridică suspiciuni, mai ales din cauza maionezei și a metodei de gătire.

În practică, însă, rezultatul este surprinzător: textura este foarte aerată și pufoasă, diferită de multe preparate la microunde care ies cauciucate sau uscate.

Omleta capătă o consistență ușoară, aproape „bătută”, iar dacă este scoasă din vas și pusă pe farfurie, poate trece ușor drept o omletă clasică.

Ce rol are maioneza

Deși pare un ingredient neașteptat, maioneza face diferența. Aceasta adaugă grăsime și un ușor gust sărat-acrișor, dar mai ales contribuie la textura finală. Practic, ajută oul să devină mai aerat și mai moale după gătire. Interesant este că, deși rețeta nu conține sare în mod explicit, gustul final nu este fad, mai ales dacă adaugi brânză deasupra.

Chiar dacă funcționează perfect în varianta simplă, rețeta este extrem de versatilă.

Poți adăuga:

parmezan sau alt tip de brânză

oregano sau alte ierburi

piper proaspăt măcinat

De asemenea, omleta este potrivită pentru un sandwich rapid de mic dejun — dimensiunea obținută în vas o face perfectă pentru o chiflă sau o brioșă englezească.

Pentru un plus de aromă, poți folosi și maioneză aromatizată (de exemplu cu muștar Dijon).

Succesul acestei rețete vine din combinația dintre rapiditate și rezultat. Pentru diminețile aglomerate sau pentru momentele în care vrei ceva rapid, dar cald și consistent, devine o alternativă de succes la micul dejun clasic.