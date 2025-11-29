Lasagna consumată la restaurant are adesea un farmec pe care cu greu îl replicăm acasă, iar misterul pare să plutească precum aburul de deasupra unei tăvi scoase din cuptor. Chef Jasper J. Mirabile Jr., proprietarul Jasper’s Restaurant și gazda emisiunii „Live! From Jasper’s Kitchen”, explică însă că diferența nu stă nici în echipamente profesionale, nici în ritualuri secrete moștenite de la o „nonna” misterioasă, ci în calitatea ingredientelor și în răbdarea cu care este preparat sosul, scrie The Take Out.

„Cred că există două ingrediente-cheie care fac cu adevărat diferența: sosul de duminică gătit lent, care este specialitatea noastră, și ricotta”, spune chef Mirabile. Sosul nu poate fi gătit pe grabă: fierbe ore întregi, timp în care roșiile, usturoiul și ierburile se contopesc într-un gust imposibil de obținut dacă e făcut pe repede înainte.

Ricotta este celălalt pilon al unei lasagna perfecte. „Trebuie să folosești o ricotta de calitate, cu aromă bogată și conținut scăzut de umiditate”, explică Mirabile. „Adăugarea ouălor este la fel de importantă, pentru că ajută compoziția să crească frumos, aproape ca un sufleu între straturile de paste, sos și carne”.

Trucul folosit de mulți italieni

Chef Mirabile dezvăluie și un alt truc folosit de mulți italieni: îmbinarea a două lumi culinare. „Multor italieni le place să amestece sos bechamel cu sosul de roșii, ceea ce oferă lasagnei o textură minunată”, spune el. Iar dacă rețeta include carne, aceasta trebuie să fie de calitate foarte bună.

„Dacă folosiți cârnați italieni, asigurați-vă că sunt de calitate și bine condimentați”, a explicat chef-ul.

Nici pastele nu pot fi alese la întâmplare. „Folosiți foi de paste de calitate. Nouă ne plac foile subțiri Barilla, pentru că nici măcar nu trebuie fierte și sunt foarte ușoare”, afirmă chef-ul, referindu-se la sortimentul Barilla Oven-Ready Lasagne, care poate fi introdus direct în tavă.

Cuptoarele de cărămidă pot influența gustul preparatului, dar chef-ul spune că „nu ai nevoie de echipamente speciale, pentru că am făcut aceeași lasagna și în bucătăria mea”. Important este ca lasagna să aibă timp să se transforme în cuptor, iar ultimul său sfat e simplu și precis: „Coaceți lasagna încet, la 190 de grade, până când ricotta se ridică precum un sufleu frumos”.