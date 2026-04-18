Scandal în Grecia: ministrul adjunct al Agriculturii demisionează după acuzații privind lipsa studiilor necesare/ Mandatul său a durat 3 săptămâni!

Criză politică la Grecia, după ce ministrul adjunct al Agriculturii, Makarios Lazaridis, și-a anunțat azi, demisia. Decizia lui a fost luată în urma apariției unor informații, potrivit cărora ar fi ocupat anterior funcții publice fără a deține calificările necesare, transmite Agerpres.

Demisia vine la doar câteva săptămâni după numirea sa în funcție, la începutul lunii aprilie, în cadrul unei mini-remanieri guvernamentale la Atena.

Demisie anunțată rețeaua X

Lazaridis și-a anunțat retragerea printr-o postare pe rețeaua X, explicând că decizia are rolul de a permite guvernului și ministerului să își continue activitatea fără perturbări.

„Această decizie a mea nu pune în niciun fel sub semnul întrebării credința mea în principiile pe care le-am apărat și pe care voi continua să le apăr”, a transmis acesta.

În mesajul său, oficialul a insistat asupra integrității personale și a modului în care și-a construit cariera, respingând implicit acuzațiile care i-au fost aduse.

Diploma de la o instituție neacredită

Scandalul a izbucnit după ce presa a relatat că Lazaridis ar fi fost angajat ca expert științific în sectorul public în 2007 și ulterior în 2013, fără a îndeplini condițiile minime necesare pentru această funcție.

- articolul continuă mai jos -

Potrivit informațiilor apărute:

postul necesita cel puțin o diplomă universitară sau studii postuniversitare

Lazaridis deține o diplomă de la o instituție care nu mai există în prezent

calificarea respectivă nu era recunoscută oficial ca echivalentă unei diplome universitare

Într-o serie de interviuri recente, acesta s-a apărat, afirmând că nu consideră necesar să își justifice competențele în fața opoziției.

Un nou episod tensionat pentru guvern

După anunțul demisiei, principalul partid de opoziție, PASOK, a criticat dur guvernul condus de Kyriakos Mitsotakis.

Reprezentanții PASOK au declarat că situația „subliniază cât de slab este prim-ministrul”, acuzând faptul că demisia nu a venit mai devreme și sugerând că reacția executivului a fost întârziată.

Demisia lui Lazaridis adaugă presiune asupra executivului elen, într-un context politic deja sensibil. Cazul readuce în prim-plan discuțiile privind criteriile de numire în funcții publice și necesitatea respectării standardelor de competență și transparență.

Pentru moment, autoritățile de la Atena nu au anunțat cine va prelua interimatul funcției, însă scandalul riscă să aibă ecouri mai largi în scena politică din Grecia.