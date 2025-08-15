Pastele de vineri seara. Lasagna rece cu ingredientele clasice din bucătăria mediteraneană: roșii, brânzeturi și pesto de busuioc. Rețetă rapidă vegetariană, merge și la pachet

Față de o lasagna tradițională, în care ingredientele sunt ținute împreună folosind sos bechamel, coaptă apoi în cuptor, o lasagna rece este mult mai simplu de preparat. Nu avem nevoie nici de sos ragù, cu sau fără carne, nici de sos bechamel, nici de cuptor. Sunt alternativa estivală la lasagna tocmai scoasă din cuptor, o altă formă de declinare a pastelor reci, în afară de salată.

Doar blanșăm rapid foile de lasagna, pe care le așezăm pe un platou, alternând cu brânzeturi, roșii, dacă vrem și niște pesto de busuioc – merge în orice combinație de roșii și brânză.

În ceea ce privește pregătirea restului ingredientelor, este extrem de simplu: câteva roșii, cherry sau de oricare, trase rapid la tigaie cu puțin usturoi, dar merg și alternate cu felii subțiri de roșii crude; apoi, felii de dovlecei sau de vinete în tigaia grill, felii de mozzarella tăiate anterior și lăsate să se scurgă de zer, pesto, ricotta și alte brânzeturi rase, alegând exact după preferințe.

Mai jos, o propunere care înseamnă o metodă de lucru, un procedeu, mult mai mult decât o simplă rețetă cu ingrediente fixe. Poate fi o cină rapidă ideală, deci numai bună pentru vineri seara. Dar poate fi și o idee de prânz extrem de reușită, mai ales că pot rămâne la frigider peste noapte. Cu condiția ca toate ingredientele folosite să fie bine scurse și să nu conțină umiditate în exces.

Ingrediente pentru 4 porții de lasagna rece

500 g foi de lasagna

250 g roșii cherry sau altele

300 g ricotta

100 g mozzarella

parmezan ras, după gust

ulei, sare și piper, după gust

200 g pesto de busuioc, eventual și frunze

Procedeu

Pentru început, ocupă-te de paste: pune la fiert o cantitate mare de apă cu o cantitate de sare generoasă în ea. Blanșează foile proaspete de lasagna timp de 2-3 minute. Scurge-le, clătește-le sub jet de apă rece și întinde-le pe un prosop curat să se usuce. Taie mozzarella în felii și las-o la scurs pentru a elimina zerul în exces. Pregătește sosul: încălzește puțin ulei într-o tigaie și călește un cățel de usturoi, apoi adaugă roșiile cherry spălate și tăiate pe jumătate. Dacă sunt roșii obișnuite, tăiate bucăți mai mari. Gătește la foc iute, amestecând des, aproximativ 10 minute. Potrivește de sare și, când sunt moi dar încă întregi, ia-le de pe foc și lasă-le să se răcorească. Taie dovleceii în felii groase de 3-4 mm și gătește-i în tigaia grill încinsă pe ambele părți. În loc de dovlecei, pot fi și felii de vinete – înainte de a le găti trebuie lăsate puțin să se scurgă, presărate cu sare. Legumele nu sunt obligatorii dar au farmecul lor, în această lasagna rece. Asamblează lasagna: pune un strat subțire de pesto pe fundul unei tăvi de 20×25 cm, așază prima foaie de lasagna, apoi adaugă un strat de roșii cherry cu sosul lor, urmat de câteva felii de dovlecel, ricotta și cuburi de mozzarella și puțin pesto adăugat ici colo. În loc de pesto de busuioc, poți folosi pesto de fistic sau de roșii uscate. Continuă alternând straturile până termini ingredientele. Finalizează cu mozzarella tăiată cuburi, pesto, eventual și câteva frunze proaspete de busuioc, și puțin parmezan ras. Mozzarella se poate înlocui cu alte brânzeturi după gust, sau poate fi completată și cu ton din conservă, în interior. Acoperă tava cu folie alimentară și pune-o la frigider 30 de minute. Servește această lasagna fără cuptor cât mai rece și bucură-te de aromele verii.

