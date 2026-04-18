Un număr de 25 de adolescenţi, membri ai unei echipe de fotbal de juniori, dar şi doi adulţi, antrenorii acestora, au ajuns la Urgenţe în Arad, sâmbătă, după ce ar fi făcut toxiinfecţie alimentară, o anchetă a Direcţiei de Sănătate Publică fiind în desfăşurare, transmite Agerpres.

Surse medicale au declarat, pentru AGERPRES, că toate cele 27 de persoane s-au prezentat la Unitatea de Primire Urgenţe cu autocarul echipei şi au acuzat simptome de toxiinfecţie alimentară.

Toxiinfecțiile alimentare: o problemă în creștere

Pacienţii au relatat că vineri seara au mâncat la un restaurant din Arad, iar în cursul nopţii au început să se simtă rău.

Este vorba de 25 de adolescenţi, membri ai unei echipe fotbal juniori din Bucureşti, însoţiţi de antrenori. Medicii spun că toţi cei 27 primesc tratament specific perfuzabil şi că sunt în afara oricărui pericol.

Se estimează că vor fi lăsaţi să plece din spital în cursul serii. Direcţia de Sănătate Publică face o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale îmbolnăvirilor.

Toxiinfecțiile alimentare rămân una dintre cele mai răspândite probleme de sănătate publică la nivel global, afectând sute de milioane de oameni anual. Datele recente arată că fenomenul nu doar că persistă, ci devine tot mai complex, pe fondul globalizării alimentelor și al schimbărilor din lanțurile de aprovizionare.

600 de milioane de oameni se îmbolnăvesc anual, din cauza alimentelor contaminate

La nivel mondial, estimările arată că aproximativ 600 de milioane de oameni se îmbolnăvesc anual din cauza alimentelor contaminate, iar 420.000 de persoane mor în fiecare an. Practic, una din zece persoane este afectată anual de o boală transmisă prin alimente.

În Europa, toxiinfecțiile alimentare continuă să fie frecvente. Potrivit Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, peste 80.000 de cazuri de salmoneloză sunt raportate anual.

În același timp, datele recente indică o creștere a focarelor alimentare:

6.558 de focare raportate în 2024

peste 3.000 de cazuri de infecții cu Listeria

aproximativ 70% dintre pacienți au fost spitalizați

1 din 12 cazuri a fost mortal

Aceste cifre arată că, deși unele infecții sunt frecvente dar ușoare (precum salmoneloza), altele, cum este listerioza, sunt rare, dar mult mai periculoase.

În România, autoritățile monitorizează siguranța alimentelor prin instituții precum ANSVSA, care supraveghează întreg lanțul alimentar – de la producție până la consum.

Deși numărul oficial de cazuri este mai mic decât media europeană, specialiștii atrag atenția că: multe îmbolnăviri ușoare nu sunt raportate, iar statisticile reale pot fi semnificativ mai mari .