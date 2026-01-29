Dr. Ion Niculaescu, consilier de nutriție, a fost prezent în emisiunea „Fântâna de sănătate” realizată la G4Food de Tania Fântână, a explicat de ce ni se pare că în ianuarie e mai greu să scăpăm de kilogramele acumulate în decembrie.

După excesele alimentare din perioada sărbătorilor, multe persoane constată că slăbitul este mai dificil la început de an. Potrivit nutriționistului Ion Niculaescu, cauza nu este doar lipsa de voință, ci și o combinație de factori metabolici și psiho-emoționali. „Încă din toamnă, organismul primește semnale că urmează o perioadă dificilă. Zilele devin mai scurte, temperaturile scad, iar metabolismul se adaptează pentru a acumula energie”, explică specialistul. Chiar dacă trăim într-o perioadă de abundență alimentară, corpul reacționează instinctiv, cerând mai multe calorii și favorizând stocarea grăsimii.

Această adaptare metabolică este accentuată de alimentația mai bogată din lunile de iarnă, ceea ce duce nu doar la acumularea kilogramelor, ci și la o stare de oboseală, lentoare , de lene, și poftă crescută de mâncare. „Toate acestea fac ca schimbarea dorită în ianuarie să fie mai greu de pus în practică, chiar și atunci când există motivație”, spune Ion Niculaescu.

Specialistul subliniază că începutul de an presupune, așadar, nu doar un efort alimentar, ci și depășirea unui prag psihologic creat de adaptările naturale ale organismului din sezonul rece.